植入式廣告？央視春晚主持唇膏搶Fo　「螢光口紅」獲4.7億次關注

每年大年三十晚，央視播出的《春晚》是內地觀眾必看節目，今年焦點除了落在超強陣容包括林志玲、成龍、楊宗緯、魔術師劉謙外，主持人之一的李思思更因唇膏顏色太搶眼，而意外成為微博熱搜第一位，「李思思螢光口紅」關鍵字累積超過4.7億次閱讀，令不少網店商家急急漏夜上架同款色號，引來網民質疑部分是山寨貨。 除李思思的唇膏外，「馬麗春晚同款大衣」及李寧牌國產波鞋也成為網民熱搜商品。

央視春晚主持李思思所用的唇膏，意外令她在網上爆紅，「李思思螢光口紅」更一度登上微博熱搜榜。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

每年春晚結束後，購物平台都會湧現大批「明星同款」的衣服或化妝品，今次最多人討論的，莫過於主持人之一李思思的妝容，其螢光口紅受到大批網民熱捧，「李思思螢光口紅」更登上微博熱搜榜，截至今日已累積超過4.7億次閱讀、8.2萬次討論，網民紛紛苦尋她當晚用的唇膏色號。

不少商家見狀，即漏夜在內地各大購物平台如淘寶上架，「李思思同款螢光口紅」隨處可見，價錢由9.9至170元人民幣不等（約12至201港元），當中含多個品牌，但顏色相當接近，同樣是大紅色系，而商家亦似乎未能肯定所售的是否跟李思思屬同一牌子，故只能以「同款」作招徠，難怪有網民質疑部分是山寨貨。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯

+ 3 + 2

眼見網民群情洶湧，李思思事後在微博拍片解答，她透露今次所用的唇膏是CHANEL唇彩144號及MAKE UP FOREVER霧面唇彩303號，先塗上CHANEL偏粉調的唇彩，再於上面塗上MAKE UP FOREVER橘調的唇彩。

另外，在春晚中，內地演員馬麗所穿的大衣，以及內地喜劇演員喬杉在小品表演中，所穿的李寧牌國產波鞋也被內地網民瘋搶。

（綜合）