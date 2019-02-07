台人妻新年睡到中午　奶奶偏心準備愛吃的菜　老公怨：差那麼多！

雖說做人新抱甚艱難，但不是所有奶奶都是邪惡的！每逢農曆新年，不少新抱忙着打點過年，一名來自馬來西亞的台灣人妻日前睡到中午才起床，惟其奶奶不但未有責怪她，反而幫她準備好整桌她愛吃的菜，引來丈夫呷醋，抱怨「服務怎麼差那麼多！」。

奶奶為新抱準備全枱她愛吃的菜，令她相當感動。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該名台灣人妻昨日在facebook群組「爆廢公社」發文，指大年初二睡到中午12時，突然奶奶拍門問道「你要睡醒了嗎？」，她以為奶奶叫她起床準備過年，詎料奶奶竟着她如果太累便多休息，「媽媽準備你喜歡吃的在桌上哦！你要記得吃才好。」，更稱如果有時間可到髮型屋找她一起洗頭弄頭髮。

從她上載的照片所見，奶奶窩心地擺滿滿桌她愛吃的菜，包括馬來西亞檳城傳統叻沙、炸雞翼及排骨等，桌上還備有各種醬料，可見奶奶相當細心。台灣人妻又指在睡醒的朦朧間，聽到奶奶跟丈夫對話，當時丈夫問奶奶為何只有太太有食物，沒料奶奶竟霸氣回道：「要吃自己不會去拿哦」令丈夫不禁抱怨，「服務怎麼差那麼多！」。

台人妻分享當日的事發經過，笑言老公也沒有她的待遇。（fb群組「爆廢公社」）

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奶奶解釋說因為新抱平日在家辛勞，不但要上班、顧孩子、做家務，「還要把你當皇帝來照顧」，坦言「你只不過會工作而已嘛！有甚麼了不起！」，台灣人妻聽罷即表示，「心裏暗爽的想……活該」不少網民見狀紛紛表示羨慕，「好幸福喔！」，更有人笑言「果然好婆婆都是別人的」。

（fb群組「爆廢公社」）