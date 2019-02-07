【係愛呀哈利】90歲伯伯過年迷路　台靚仔警察十指緊扣窩心帶路

過年的夜晚出現溫馨畫面，台中男暖警「十指緊扣」拉着90歲迷路老翁找路，換來一句回報「新年快樂」，男警說聽到這句話很溫暖，快樂。

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90歲的劉姓老翁和朋友約在台中市台灣大道與建國路口的郵局前碰面，他不熟環境，在宮原眼科前迷路，想問路過民眾但卻被指了方向後草草打發，最後只能在人來人往的宮原眼科前躊躇不前。

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後來有民眾發現老翁一直站在原地，似乎需要協助，報警請警方協助，老翁須協助，台中市第一警分局繼中派出所警員葉少東和呂冠毅到場，正值假日晚間人車多，2名男警原本跟在老翁旁邊引導方向，但葉見老翁拄着拐杖左搖右晃，一度與路人擦肩，擔心老翁危險，便以十指緊扣的方式緊緊握住老翁年邁的手，拉他走到路口，並找了一個位置讓老翁坐下等朋友。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】