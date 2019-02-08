【華航機師罷工】機師控訴工時爆錶　入住酒店蟲咬至腳腫

桃園市機師職業工會華航分會周五（8日）凌晨宣布，同日上午6時啟動罷工，引起外界對這場勞資糾紛的關注，有機師在網上撰文表達心聲，還有機師眷屬大爆華航「內幕」。

一名聲稱在華航任職10多年的機師，在Facebook專頁「桃園市機師職業工會（公開網頁）」匿名透露飛行員所受到的待遇，包括公司安排入住的旅館質素欠佳，「有沒有在群組看過腳被臭蟲咬到全紅腫的組員的腳？ 有沒有聽過新飯店漏水？ 網路狂斷線連不上？」

另外，公司對外宣稱機師享有幾個月的年終花紅，但實際上他們拿到的花紅不過等於三分之一個月的工資，且不同機隊的員工各有其難言之隱：「有熬不完的大夜跟等不完的廁所」、「碰到加班機三人大夜來回，工時爆錶的情況。 」，並反問「在華航的前艙都清楚，以現有的人力、飛時和工會的要求，是做不到還是不想做？」

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一名聲稱是華航機師家眷在2018年8月曾向傳媒力數華航的不是，稱在公司節省人力的情況下，丈夫「從台灣飛十幾小時到歐美，到旅館只休息24小時，馬上就再飛十幾個小時回台灣，再休24小時又馬上要去上班。」她眼看着「飛行員和空服員一個接一個、年紀輕輕就得癌症；不然就是猝死」，非常擔心丈夫的健康，害怕年幼的孩子會失去爸爸，卻又無能為力，因為公司表示「這都不是過勞，都是合法派遣。」