【華航機師罷工】旅客向地勤人員發火　「我知道怪你也沒有用」

桃園市機師職業工會華航分會周五（8日）宣布，同日上午6時啟動「無限期罷工」；中華航空公司隨後宣布取消近30班航班，許多旅客到達機場後才知道航班取消，因而怨聲四起。

高雄小港機場顯示屏公告，華航上午7時45飛往馬尼拉的CI711、7時50分飛往香港的CI933，以及華航旗下華信航空7時50分飛往香港的AE5213等3個航班被取消。

不少旅客為了趕飛機一早抵達機場，發現航班因罷工而被取消立即怨聲四起，航空公司櫃檯前排滿了人。有旅客無視華航員工的解釋，憤怒的地說：「那我們這些人怎麼辦呢？我要的是春節前就知道，你們有誰在處理？你們一直在協商，有誰在處理？」員工回應稱：「這我無法解決」，對方隨即謂：「我知道怪你也沒有用、你們職級不夠。」

對於造成旅客困擾，華航清晨在facebook上表示已啟動緊急應變小組，會優先調動人力，盡可能維持航班運作。

應保留「所有收據」以便索償

有旅客表示擔心權益受損，對此行政院消費者保護處消保官王德明就說，華航應安排旅客轉乘或更改班次，並負擔相應費用；如果旅客是向旅行社訂機票或跟團，而旅行社與航空公司有合約，旅客則可直接向旅行社要求索償。

他呼籲旅客要保留「所有收據」，例如因航班取消而衍生的食宿、交通等費用，才有全額索償的可能，因為原則上所有的損失在有收據的情況下都能索償，同時要留意華航的因應措施，以保障自己的權益。