【華航機師罷工】兩大爭議點　一文看清勞資在吵什麼

桃園市機師職業工會旗下中華航空分會向資方提出的「保障飛安、拒絕過勞」等訴求不獲接納，周五（8日）凌晨宣布同日早上6時啟動罷工，這場持續逾一年的勞資糾紛始末，究竟雙方在吵什麼？且來一文看清。

2016年

6月：華航空中服務員發動罷工，導致67航班取消。勞方在罷工23小時後獲公司同意滿足7大訴求。

2017年

12月：華航傅姓機師執勤前接受4次酒精測試未通過，公司立即命他停飛並隔日將其解僱。機師工會認為華航此舉是刻意打壓勞工，醞釀發起機師罷工。

2018年

1月：機師工會長榮分會決定與長榮航空提起爭議調解，因此宣布暫緩罷工投票。

6月：長榮及華航調解失敗，機師工會宣布於同年7月16日至8月6日共同舉行罷工投票，提出總計21項訴求，包括改善管理制度、增加升訓制度透明度、調整疲勞航班等。

8月7日：投票結果有97.9%會員支持罷工，機師工會取得合法罷工權，醞釀在中秋節發起罷工。

8月30日：長榮及華航機師分別與資方達成初步共識，工會宣布雙方將在1年內協商其他訴求，期間暫緩罷工。

桃園市機師職業工會4日舉行記者會，工會代表與多位機師喊口號展現罷工決心。（《聯合報》）

2019年

2月1日：機師職業工會表示，自去年7月的罷工投票開始，華航資方不斷挑釁，又處處杯葛協商進度，就連白紙黑字簽下的協議承諾都翻臉不認，甚至反嗆「哪個行業不會累？」完全無視過勞可能造成的飛航安全問題。工會召開臨時會員代表大會，通過重啟罷工。

2月4日：華航總經理謝世謙出席記者會，回應機師工會提出「改善疲勞航班」等訴求。

2月5日：交通部長林佳龍呼籲華航勞資對話，並優先考慮旅客權益及飛行安全。

2月7日：機師工會下午宣布與華航協商破裂，並揚言隨時發動罷工；華航晚間表示，即使僅有一絲機會仍不放棄協商。

2月8日：工會在凌晨宣布，當天早上6時開始罷工，成為台灣民航史上首次機師罷工事件。交通部長林佳龍下令成立緊急應變中心。

（綜合報道）