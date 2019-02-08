連登仔新年被騙相親　母親鼓勵入女方房間：把握機會啦阿仔！

每逢拜年，長輩都非常關心年輕人感情狀況，近日有網民在連登討論區大呻，指年初二母親以拜年為名，騙了自己到她朋友家中相親。事主未料拜年變相親，和對方女兒見面時已尷尬，兩老還逼他們在房間獨處。網民指晚飯過後，兩人又再被迫行公園「培養感情」，女方一直知道大家身不由己，最後好心叫事主先行離開，令他非常無奈。

近日有網民的母親以拜年為藉口，帶自己到她朋友家中相親。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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有連登仔昨撰文大呻，表示經歷了一個非常「癡線」的年初二。連登仔指當日母親要求一起到朋友家中拜年，他本來拒絕，但母親稱：「一齊去啦，有你着數！」更叫他穿上恤衫，以為要去有錢人家收大利市，他二話不說與母親出門。

去到朋友家附近，樓主發現不是新樓地段心知不妥，於是問母親：「又話有大利市收嘅？咁我有咩着數？」她稱根本無提大利市，又表明真相：「我朋友有個女，都生得幾靚㗎，年紀同你又差不多，帶你識吓仲唔係有你着數？」

樓主發現被騙相親就想離開，但剛好母親的朋友及其女兒到來迎接，唯有「頂硬上」。他稱對方先自我介紹，但見樣子就知道大家都是被迫，於是約好做場戲敷衍了事。

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雙方家長上樓後不斷有意無意撮合，更逼樓主到女方房間獨處，母親更鼓勵稱：「把握機會啦阿仔！」兩人其實在房內各自玩手機及電腦，場面非常尷尬。到了晚上4人落樓吃飯，兩老隨即好奇問剛才在房內「培養感情」的狀況，但樓主一於懶理。

母親「乘勝追擊」叫樓主送女方回家，但其實路程很短，他直言：「咁近唔使送啦！」但對方母親聽後不但無黑面，又建議兩人到附近公園散步，加深了解。兩老離開後，女方在行去公園中途好心稱：「你再唔走就冇地鐵，我會係附近打下躉，你走先。」巴打最後無奈離去，一場「大龍鳳」最終落幕。

他大呻母親恨抱孫及新抱恨到傻，「阿媽，你唔好再咁癡線可以嗎？」不少網民被帖文逗笑，更稱：「有電腦，一入房就大大聲播AV呀嘛」、「樓主果然係用實力單身」。不過，女方的表現獲許多網民大讚非常得體，又稱她應該是「好女仔」，「做吓朋友無壞喎，個女仔應該幾識處理事情」、「咁嘅女仔其實都幾難搵」，甚至建議他主動出擊：「樓主可以試吓，可能係一段善緣。」

（連登討論區）