鸚鵡咬爛千元利市　連登仔崩潰求救　金管局列3點教換新銀紙

收到大利市當然開心，不過保管好利市更加重要。有網民於討論區上抱怨，指家中鸚鵡咬爛其1000元金牛利市，紙幣不但斷開成兩半，更有部分被咬成紙碎，狀況十分慘烈，嚇得他馬上發文向網民求救，「咁樣拎去銀行有無得換？」樓主的慘痛經歷引起大批網民熱議，建議樓主「執埋啲碎砌埋佢，呢幾日有嘢做可以砌圖」。 根據金管局網上資料，紙幣只要經過銀行檢驗確定是真鈔，損毀面積少於25%，防偽特徵仍然完整，使可以兌換成一張完整的紙幣。

有網民分享一封千元利市被鸚鵡咬爛，十分憤怒，後來以「砌圖」的方式還原鈔票。（連登討論區）

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昨日有網民在連登討論區發帖，稱自己收到1000元利市並放在桌上，但慘被家中鸚鵡咬爛。從樓主上載的圖片可見，一張匯豐銀行1000元鈔票「死況」慘烈，不但被分成兩截「身首異處」，鈔票上的獅子頭更被鸚鵡咬成數十片紙碎，散落一地。樓主在約1小時後上載照片，指自己已經盡力將紙鈔還原，可見鈔票只遺失數片紙碎，「盡晒力啦」，崩潰向網民求救「咁樣拎去銀行有無得換」？

由於十分憤怒，樓主對鸚鵡做出粗口手勢，斥其「死廢雀」。（連登討論區圖片）

樓主見財化水自然嬲到震，一度稱「想殺X咗隻雀」，網民更留言吶喊助威，稱樓主可以「今晚拎嚟煲湯」，不過樓主亦理性地回覆，稱「如果我敢搞隻雀，我老母實殺咗我，成皮嘢買隻碎紙機返嚟碎銀紙，心都淡埋」。不少人都同情樓主的遭遇，但同時都覺得「好好笑」，另外亦有人提出破壞紙幣是犯法的行為，「拉你隻雀去坐監」。

有人好奇鸚鵡是什麼樣子，希望樓主可以上載圖片，樓主其後滿足網民要求，不過他在照片中向鸚鵡做出粗口手勢，斥其「死廢雀，X」，足證其憤怒的程度可以滾瀉幾壺水。網民看到照片之後，發現鸚鵡表情極之招積，甚無悔意。

根據金管局網上資料，只要由銀行驗證過是否為真鈔，損毀面積少於25%，防偽特徵完整，便可以兌換成一張完整的鈔票。參考照片，鈔票的防偽線仍然完整，紙碎亦只損失了少部分，相信換回完整鈔票的機會甚高。

（連登討論區）