台女稱好心借1500港元改機票　港男一上機即失蹤：真心很失望

「好心幫助香港人，換來的是這樣的結果，真心覺得很失望。」一名台灣女子日前網上發文，指上月底在台北車站遇到自稱羅先生的香港人，對方聲稱財物被偷，向她借6000元台幣（約1500港元）改機票，數天後待她到港時還錢。台女指港男一上機即封鎖所有聯絡方法，她只能網上爆料，並希望這名已當爸爸的香港人，「不要給你的孩子做了最差的示範」。

一名台灣女子日前在facebook群組發文，指遇到一名香港人，他說自己的財產被偷走了，遂向樓主借6000元台幣，結果他回到香港就失去聯絡。（fb「爆料公社」截圖）

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台灣女網民Cindy前日（6日）在「爆料公社」發文，指1月25日約晚上6時，在台北車站往機場捷運方向，遇到一名自稱羅先生的香港人，當時聽到對方語氣緊張地跟其朋友訴說自己東西被偷，無法回港，十分無助。

樓主指因男友是香港人，故聽得懂一些廣東話，便上前詢問該男子是否需要幫忙，對方聲稱袋子、護照、台幣、港幣都被偷走，香港當局說能幫助他改機票，讓他即晚回香港，但改機票費用需約4000台幣。

樓主指1月30日會飛到香港找男友，該港男即向她借6000元台幣，聲稱「等我飛到香港時，他會把錢還給我」，為作保證，港男留下電話號碼及fb Messenger等聯絡方法。樓主指該港男到機場上機前一直有跟她交代自己位置，沒想到對方一回到香港，卻即時封鎖了她和其男友，變相失去聯絡。

Cindy心痛地表示，「我知道可能會有人說我笨自找麻煩」，但好心幫助香港人卻換來這樣的結果，令她「真心覺得很失望」。她又指1500港元對她來說不是一筆小數目，希望能拿回來，也寄語這個已經當爸爸的港男，「不要給你的孩子做了最差的示範！」她補充指，當時看到他一個大男人講到快要哭，「我才出手幫忙，沒想到」。

女事主Cindy向《香港01》記者表示，羅先生當時沒有同行友人，又聽見他用平板跟人說「仆X，台灣警察把我踢來踢去」，又指自己東西全部被偷了，她才上前幫忙。

面對現時困局，她表示打算在台灣及香港兩地報警，希望能找出羅先生，而發生這次事件，令她覺得「以後不要隨便相信人了」，雖然男友和很多好朋友都是香港人，「我知道好人很多，可是發生這種事情，以後還是怕怕的」。

從Cindy上載港男的facebook帳戶截圖可見，羅先生聲稱居住在屯門，並用兩位小朋友的相片作頭像，但事件揭發後，已未能搜尋該帳戶。《香港01》記者曾致電「羅先生」，電話雖通，但一直未有人接聽。