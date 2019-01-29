拒出示證件未能入住　港男大鬧高雄酒店　影員工相放上網被反公審

搵網民評理雖會引起巨大迴響，不過一旦錯在己方卻隨時反被公審。有港男到台灣環島遊，入住高雄酒店時稱職員態度惡劣，不滿酒店不提供牙膏牙刷拖鞋，因不獲發房卡亦未能退款，最終報警收場。涉事酒店公開澄清，其實是港男登記入住時指證件在行李後補，拒確認身份才未能入住，其預訂房間本就不提供衛浴產品，又揚言對不實指控會追究到底。

台灣高雄為不少港人旅行之選，惟近日有港男到當地住酒店時鬧出不快事件。（高雄觀光局照片）

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日前有港男在台灣facebook群組「爆料公社」發文，指「遇上極度不禮貌及不負責任對待」，稱從未如此難堪，他指在旅遊網站預訂了高雄一間飯店，房間不包早餐但有車位，但抵達時被要求自費停車，說沒有車位提供，交涉及出示訂房證明後才獲停在騎樓。

港男又指登記入住時職員稱不包衛浴用品，他指訂房時沒說明，要求酒店給一條浴巾也被拒，對方更說「不喜歡可以離開」，其後填寫資料職員卻拒給房卡，說「說特價房間就是這樣」，他感到被羞辱表不滿，指另一職員凶惡罵他，叫他離開卻稱不會退款。

有港男指在高雄入住酒店時遇不禮貌對待，沒料其後涉事酒店出聲明反駁，港男反被網民公審。現時港男帖文疑似已刪除帖文。（網頁截圖）

港男質疑網上訂房已付款，不能入住又不退款不合理，又指職員批評他擋着做生意，報警趕他走。他稱致電旅遊網站投訴，惟網站稱找不到職員，只建議他到其他酒店入住其後再處理。他留言稱「我是第一次到高雄！第一次遇上這樣不愉快的事情！對高雄市真的很失望！」又指酒店的行為與詐騙無別，揚言這些看似小事，會對高雄帶來負面影響。

事件在群組內發酵，不少網民就其資料翻查，質疑酒店有說明環保房不包衛浴用品，但加一點錢就可提供，反問是否溝通有誤會；有前酒店住客也對其說法存疑，認為按其經驗難以相信職員的態度如此惡劣，認為港男說法或與事實有出入，又批評總有問題顧客以為大聲就可贏別人，批評惡客太多令服務業人員很為難，對付他們絕不用客氣。

其後涉事酒店在發官方聲明回應事件，澄清指事件背後其實另有版本，就停車問題，酒店指職員一說沒車位提供，對方即咆哮謾罵，為免影響其他客人才提供車位。

至於入住問題，酒店則指是港男稱證件在行李要後補，加上聽到不提供衛浴用品後情緒激動，拒簽旅客登記卡又不願提供訂房證明及身份證件，因未能確認身份才不能完成入住手續，又重申訂房資料已顯示不提供衛浴用品，並非如客人所說的不知情。

酒店形容港男所說的版本「相當的聳動與精彩，敘述的過程非常明顯跳過關鍵事實，以及不斷地扭曲」，又指對方惡意拍下職員照片致員工被部分網民欺凌，重申公司雖「以客為尊、以和為貴」，但對不實指控等污衊的言論不會坐視不管，除要求港男刪除之前網上言論，又表明對方再有情緒性不實指控會法律追究到底。