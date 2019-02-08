【人生貴人】胞姊病逝打工仔嚴重抑鬱　絕世好上司助提早過試用期

人生總有起跌，低潮時獲貴人扶一把可說是一件幸運的事，有打工仔在網上發文，感激好老闆助他走過人生最黑暗的日子。他指去年轉公司再在前上司手下工作，沒料返新工不久胞姊不幸離世，令其情緒大受影響，引發嚴重抑鬱症至住院，其上司不單傳打氣訊息，還讓他提早過試用期，以早日能獲得有薪假及公司醫療保險，最終他力抗4個月後康復。網民齊讚這位絕世好上司，大讚人間有情。

有打工仔講述喪姊後患嚴重抑鬱，幸人生低潮獲好上司打氣助康復。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

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這個農曆年有打工仔在facebook專頁「奴工處」公開感激好上司。他指去年轉新工，繼續當前上司的下屬，沒料一直與他感情深厚的胞姊，在他返新工不久後卻因急病離世，突失摰親令他患上嚴重抑鬱症，因持續失眠、吃太多安眠藥，而需要接受心理治療及一直住院。

有打工仔在網上公開感激好上司，幫助度過抑鬱難關。（網頁截圖）

樓主指有關醫療開支令其家庭負擔很重，雖他新入職不久即未能上班，惟其上司獲知情況後，即時表明願幫忙，間中傳短訊關心其情況，還為他向人事部爭取，提早讓他過試用期，讓他可申請公司醫療保險及獲得有薪假。他指在好上司協助下，他最終花了4個月時間戰勝抑鬱症，現時已康復不用再看醫生。

有打工仔講述喪姊後患嚴重抑鬱，幸人生低潮獲好上司打氣助康復。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

對於上司的關懷，他網上公開感謝，「好想多謝我上司，呢段時間嘅照顧同關心，令我可以更快走過人生最黑暗的日子」。

對於這個絕世好上司的故事，網民都大表感動，有人指遇到好上司，難過中六合彩，形容樓主「前世一定拯救咗銀河系」，才會遇到好上司，有人則稱「向最有人情味上司致敬！」，亦有人形容從此事中可見人間有情。