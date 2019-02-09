【驚喜定驚嚇】日網民抽中一年份雪糕　2個月派367杯塞爆雪櫃

不少大人小孩愛吃雪糕，但如果抽中一年份量、而且短時間內送貨的話應該如何處理呢？日前，有日本網民抽獎中了一年份量的雪糕，主辦方會分4次、2個月內將367杯雪櫃送給得獎者，他知道自己根本吃不完，唯有同朋友分享。有人笑言一般家庭的兩門雪櫃難以容納這麼多雪糕，似懲罰多過獎勵，但有其他得獎網民則笑言，會將雪糕製成其他食品盡量吃完，例如用紅豆雪條來做紅豆年糕湯。

網民參加抽獎抽中了一年份的雪糕，367杯雪糕被分4次送上家。（「すくえあ」Twitter圖片）

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日本新幹線「Smart Ex」早前推出抽獎活動，有網民在Twitter分享自己抽中一年份量的雪糕及雪條，被通知得獎時會先派發93杯，2月初派88杯，2月中派93杯，3月初再派93杯，即是在2個月內，連續將367杯「塞」給得獎者。

網民參加抽獎抽中了一年份的雪糕，367杯雪糕被分4次送上家。（「すくえあ」Twitter圖片）

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網民得獎雖然開心，但清楚自己無可能短期內吃完，希望分給朋友們吃。有網民留言指，對於家裏只有兩門雪櫃的人來說，一口氣放入300多個雪糕「簡直是個地獄」，又疑問「為什麼要在兩個月內送出一年的份量？」不過，有人亦建議他可將雪糕分給鄰居，或拿到孤兒院分給小朋友。

除了他中獎外，還有一名女網民留言說同樣抽中一年雪糕，她建議可以雪糕雪條做成其他食品，例如將紅豆雪條壓碎再加熱成紅豆湯，只要再加入年糕，就可以做成紅豆年糕湯。

（Twitter）