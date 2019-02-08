外傭姐姐壞手機　港媽送新機以答謝日常盡心照顧　網民：好有愛

香港不時出現僱主與外傭相處不愉快事件，但其實亦有好傭工默默照顧僱主家庭，獲僱主視如家人。有港媽在facebook表示有見家中姐姐電話開始故障，故一家人決定為她送上新手機，令姐姐感動到喊，場面感人。港媽指要宣揚一下正能量，也感激姐姐一直用心照顧家人。

有港媽在fb群組開心分享，指外傭姐姐的手機開始故障，她和家人買新手機給姐姐送上愛心驚喜，對方得悉這份心意後感動到喊。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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這個香港媽媽在facebook的外傭僱主群組上載多張照片，可見外傭姐姐熱情抱着一個小女孩，又感動到喊，有照片又顯示一部新手機，原來港媽得知姐姐的手機壞壞地，故和丈夫及子女一起決定向姐姐送上驚喜，姐姐收到新手機後也十分開心。

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港媽透露準備與外傭姐姐簽第三張約，感激她一直用心照顧家人，更佩服她離鄉別井工作。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」截圖）

港媽在帖文中感謝姐姐一直用心的照顧其家人，又佩服姐姐離鄉別井工作，更透露正準備和姐姐簽第三張約，認為與外傭姐姐相處，其實只需要多一點關心和溝通。

這個「好有愛」的帖文上載一小時已獲近千個「like」，不少網民都稱從照片中可看出姐姐和其家人相處融洽，又指簽到第三張約是「抵送部手機」，又大讚港媽視姐姐如家人，是模範家庭。