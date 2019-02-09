小孩搭飛機踩前座櫈背　港媽縱容：小朋友玩下啫　後座阿叔一招KO

「他只是個孩子啊！」近年網民經常貼圖抨擊家長無理蹤容小孩，養出橫蠻無禮的「熊孩子」，facebook專頁「豆腐空少的飛行日記」昨日發文，指在一班長途上遇到香港四口家庭，一對子女「坐唔定」兼在走廊玩，但父母卻沒有制止。其後有女乘客投訴遭小孩踩櫈背，空少又指先後已有5名乘客投訴該對小孩，遂要求家長制止，惟港媽卻以「小朋友玩下咋嘛」回應。其後港媽後座的阿叔學小孩頂櫈背，當港媽投訴時，該名阿叔原來與八旬媽媽同行，更稱「我喺我老母心目中都係小朋友」，要港媽包容。空少形容「阿叔一句，全程靜晒」，而阿叔見義勇為的行為獲不少網民激讚。

乘飛機時被人踩櫈背，相信誰也會感到不滿。（GettyImages/視覺中國）

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fb專頁「豆腐空少的飛行日記」經常分享空中服務員遇到的事件，專頁昨日發出帖文，指曾某天在長途機上有不少港人，當中有四口家庭，2名小朋友「坐唔定，一時就大叫，一時就走出去走廊玩」，但父母沒有阻止，導致附近乘客不滿。

有職員對港媽勸說：「介唔介意叫小朋友唔好跑呢？因為怕我哋做嘢撞到佢哋」，港媽晦氣地對小孩稱：「人地罵啦！仲唔坐好？」其後安全帶的燈掣亮起，小孩亦需坐下，但開始用腳踩向前座女乘客的櫈背，令女乘客作出投訴。

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「他只是個孩子啊」一幕揶揄家長以小朋友不懂事為藉口，無理要求其他人包容子女的「百厭」行為。（影片截圖）

今次輪到空少出馬，向該名母親表示「麻煩叫小朋友唔好踩前面嘅凳背，因為會影響到其他乘客休息」，但港媽反指「小朋友玩下咋嘛，使唔使投訴？你哋對小朋友都冇愛心嘅」，空少亦耐心解釋「因為前後兩排5位乘客都投訴緊小朋友」。



正所謂剃人頭者，人亦剃其頭，其後該名港媽投訴遭後座阿叔踩櫈背，惟阿叔卻指「我喺我老母心目中都係小朋友，阿姑你包容下啦」。原來阿叔是與其80多歲的母親同行，空少形容「阿叔真係好堅，喺阿媽面前真係小朋友喎」，隨後8小時多，一家四口非常安靜，而整個過程中，該家庭的爸爸卻與3母子似陌路人，一直只顧自己看電影。

帖文上載一天已獲得逾2700個萬人讚好，紛紛留言稱讚阿叔「真係好辦法」、「阿叔好正」、「好憎『佢只係個小朋友』呢個藉口」、「最可怕不是小孩，係港媽、港爸及港女」。而帖文附有一名古裝男子稱「他還只是個孩子」，其實是內地首播的古裝電視劇《絕世高手之大俠盧小魚》的截圖，該劇集正是講述父母以「他還只是個孩子」作借口縱容子孩的無理行為，結果令孩子霸道無禮，惹人討厭。

（fb專頁「豆腐空少的飛行日記」）