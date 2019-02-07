【經典金句】「他只是個孩子呀！」過年無限loop　原裝劇堅搞笑

小孩子雖然天真可愛，但亦可能如「小魔怪」般四出燒起火頭，他們無論做錯甚麼，總會有家長或長輩走出來以一句「他只是個孩子呀！」無限包庇，結果寵出了「小屁孩」（或稱「熊孩子」，即霸道、不懂事、搞破壞兼任性囂張）。近年網民見到小孩的離譜事，總愛以「他只是個孩子呀！」截圖回應，以諷刺家長過份縱容孩子，這個句每逢過年時期更是無限loop，但不少人卻不知這其出處。 「他只是個孩子呀！」原來出自2014年1月內地首播的古裝電視劇《絕世高手之大俠盧小魚》，首集講述武林高手下山回鄉過年，以諷刺手法講述過年時遇到的小孩會如何搞破壞，連絕世高手都被玩到崩潰認輸，劇中經典對白「他只是個孩子呀！」的截圖及短片從此廣為流傳。

古裝大媽狀似想哭地說出「他只是個孩子啊！」，成為網民回應小孩不當行為的萬能key，用作諷刺家長縱容孩子。（《絕世高手之大俠盧小魚》截圖）

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《絕世高手之大俠盧小魚》是古裝電視喜劇，總共有6集，每集8分鐘。故事首集講述主角盧小魚（盧正雨飾，同為該劇導演）上山學武已有多年，脅逼師父後終獲批准下山回家過年，師父更給了盧小魚一本《歡喜過大年秘笈》，叮囑說：「它能保你在險象環生的春節裏一帆風順。」

劇情指出，一般深藏不露的高手都會隱藏在親友之中，他們就是「熊孩子」。熊孩子有3大特點，包括「毫無邏輯的出手時機」、「無處不在的身影」、「死纏爛打的態度」，而且熊孩子在別人面前會「凶神惡煞」，但在家長面前卻乖巧可人，擁有陰陽兩面，可以說是天山童姥的化身！

「他還只是個孩子呀！」這句不斷重覆，最後使墳中的先人都需要開口說話。（《絕世高手之大俠盧小魚》截圖）

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秘笈教盧小魚3招，包括「氣場震懾」、「伺機賄賂」、「報告家長」，但統統都被熊孩子的媽媽盧七姑以一句「他只是個孩子呀！」破功。面對如此險境，盧小魚只能以牙還牙，掌摑盧七姑一巴之後，走到爸爸的懷抱之中，再由爸爸包庇，以一句「他只是個孩子呀！」擋住盧七姑的攻勢；結果盧七姑轉打小魚的爸爸，然後投向自己爸爸的懷中，如此逐層向上，層層都以「他只是個孩子呀！」包庇，連已經安息在墳墓中的祖先，都要用手打穿墳墓，說一句「他們都是……孩子呀！」到了最後一幕，盧小魚感嘆，原來在所有人心中都希望自己是個孩子，亦希望所有熊孩子可以青春常駐。

電視劇在當年首推時未有太受關注，不過，網民卻當中對白卻情有獨鍾，「他只是個孩子呀！」更成為諷刺家長的經典對白，而導演兼演員盧正雨亦被部分網民稱為「熊孩子之父」。香港網民近年亦經常使用「他只是個孩子呀！」的圖片諷刺時弊，但不少人卻沒有考究出處；而新年時期重看這部劇集，非但一點也不過時，反而令人會心微笑。

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