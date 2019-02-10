聽大人說娶老婆要有樓　台9歲孖仔拒繳利市交學費：要買樓買車

要嫁有車有樓的男人是不少女生的願望，有台媽「抱怨」一對9歲雙胞胎兒子超現實，今年拒絕交出利市來繳學費，原因是他們之前曾聽到奶奶稱女生都要求男人「要求男人要有錢有房有車啊」，故兒子打算把錢用作買樓買車，事件令台媽驚訝兼哭笑不得。有網民大讚這對雙胞胎懂得理財，有家長則指可以將錢存入銀行，並告訴兒子：「有5%的利息！」

年幼的小朋友收到利市錢後，多數由家長保管。（GettyImages/視覺中國）

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該名台媽周日（10日）於facebook群組「爆怨公社」發帖，表示雙胞胎兒子死也不交出紅包。她憶述在幾天前正值新年期間，與奶奶談到有關裝修房子的問題時，奶奶便扯到孫兒的終身大事上，「妳有錢不會再另外多買一棟房子喔？這樣雙胞胎一人一棟房子，才娶得到老婆！妳沒看到現在很多女生都要男生有房才要嫁？」

台媽頓時超級無奈，指當時嫁給老公時，「我又不是因為他有房子才嫁的」。奶奶卻反駁時代已不一樣，「我那個時代，也有很多女人要嫁有錢的男人，要求男人要有錢有房有車啊！」。台媽則表示，雖然她和親姊妹們均沒有概念要選有錢的，但不管甚麼年代，仍有很多女人要嫁有錢人。

台媽指9歲雙胞胎兒子不肯上繳利市，是因為聽到大人之間的對話，認為有錢才能娶老婆。（facebook群組「爆怨公社」截圖）

到過年時雙胞胎兒子收到長輩親友給的利巿，台媽指，依照慣例她會負責保管，用以支付學費，惟今次叫兒子上繳利市時卻遭拒絕，「結果這兩隻，死也不交出錢！」。兄弟指要把利市儲起來，她就怒問：「我要拿你們的紅包繳學費！不然學費怎麼辦？」結果他們就分別回答「我要存錢買房子！」、「我要存錢買車子！」台媽稱兒子今年9歲，原來直在旁聽到她和奶奶的對話，令人哭笑不得。

不少網民都被這個天真的回應逗笑，「阿嬤的話有聽進去耶」、「他們在想，怕沒車沒房，就沒老婆，所以現在開始存錢」、「現在孩子聰明了」；亦有人指9歲就有這種想法，真的很不錯，大讚他們懂得理財。

（facebook群組「爆怨公社」）