105歲母親派利市給74歲女兒　網民感動：媽媽眼裏永遠是孩子

今天是農曆新年假期倒數第二天，想必家家戶戶的小朋友都有開心領取壓歲錢。內地江蘇一名105歲的老婦人，在大年初二時，將一紅包塞進74歲的二女兒手裏，看來雖然是稀鬆平常的事，但也惹得網友十分感動，有網友說「無論你活到幾歲，在媽媽眼裏都只是個孩子」，拍攝者蘇男則表示，「看着奶奶活到這麼大歲數身體依然硬朗，真的很幸福」。

大陸一名105歲的老婦人給74歲的二女兒紅包。（微博截圖）

根據《微博》報導，內地江蘇連雲港在初二時，一名高齡105歲的老婦人，將一個紅包塞進年齡高達74歲的老婦人手裏，一般多是成年後都不會再包紅包給子女，也因此這個視頻引發眾人討論，網友表示「孩子永遠都是媽媽的寶」。

影片的拍攝者蘇男表示，老婦人是他的奶奶、領紅包的則是他的二姨，奶奶共有7個兒女，目前是五代同堂。在他上學時，奶奶就說希望能活到他畢業，工作後又說希望能活到他結婚，到現在蘇男的孩子都10多歲了，奶奶身體依然硬朗，直說「真的很幸福」。

網友看了影片感動不已，紛紛留言「家有一老，如有一寶」、「有媽真好」，也有人羨慕留言「但願每個人都能長命百歲」、「祈求上天我也能活到百歲後發壓歲錢」。

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