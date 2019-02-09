內地男娶越南美女　送外父母1700港元利市　成最豪女婿破全鎮紀錄

很多國家都有其獨特的農曆新年習俗，如在台灣及越南，後輩都會送利市予長輩，代表祝福及感恩之情。一名內地男子過年時陪同其越南籍未婚妻，返回家鄉向家人拜年，其間向未來外父送上500萬越南盾（折合約1687港元）利市，遠超當地一般利市的金額，令外父外母相當驚喜，更被稱為「最豪女婿」。

來自湖南的趙祥與越南有名的美女劉玉薇相戀並生下一女，早前他向外父外母拜年時送上500萬越南盾大利市給兩老。（微博圖片）

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今年24歲、來自湖南的趙祥於2015年2月從家鄉前往越南工作，一次喝咖啡時認識了店舖老闆娘劉玉薇。劉是越南當地有名的美女，不少客人經常慕名而來，趙起初亦被其美貌吸引，連續兩個月到劉的店舖喝咖啡，陪她聊天及送她回家，終成功打動對方，兩人成為情侶。

劉玉薇說，自與趙祥交往開始，自己便努力學習中文，為以後嫁到中國做準備。她又稱讚趙對自己照顧無微不至，「中國男人很貼心，他對我很好、很關心我，也不會讓我受累」。至去年春天，兩人獲得家人同意，打算到內地登記結婚，不料劉突然發現懷孕，只好先生下女兒，並將婚期延至今年。

趙祥於年初一拜年時向外父外母就上500萬越南盾（折合約1692港元）利市，令兩老喜出望外。（微博圖片）

趙祥想到，2019年可能是未婚妻最後一年留在家鄉過年，遂帶同妻子及女兒坐了10個小時大巴，回到越南向外父外母拜年。他又問及妻子越南的派利市習俗，得知一般是20萬越南盾（約68港元），最高的是50萬越南盾（約169港元）後，便決定要「包大包的10倍」，「我想讓大家都高興高興，也算是慶祝自己能娶到這麼漂亮的老婆」。

年初一（5日）當日，趙祥與妻女向外父外母拜年，並送上500萬越南盾（折合約1687港元）利市，外父外母打開後非常驚喜，直指「從來沒有收到過這麼大的紅包，鎮上也沒有過這樣的事」，當地人得知事件，均指從沒聽過類似的事，更稱讚趙為「最豪女婿」。

面對眾人稱讚，趙祥只謙虛表示只希望兩老可以放心把女兒交給他，並承諾以後一定會好好照顧妻子，不會讓她和孩子受委屈，還會經常帶妻女回家探望，「500萬不僅僅是我的一點心意，更希望岳父岳母能夠放心把妻子交給我，他們把我老婆拉扯長大也不容易，對他們好是我應該做的」。

（澎湃新聞）