日7仔店員放關東煮入口再吐出　拍片上網惹關注　店方即道歉炒人

在日本關東煮就如香港的魚蛋、燒賣一樣在便利店有售，不過近日網上流傳一條片段，片中一名橫濱7-Eleven的便利店職員竟把關東煮放入口再吐出來，同事不但沒阻止，還將他的胡鬧行為拍下。事件曝光後，日本7-Eleven道歉，並表示已解僱2人。

影片中可見一名穿7-11制穿的男店員用筷子夾起關東煮鍋裡的一件芋絲，大口把之放入口裡再吐出來。（Twitter圖片）

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影片中可見一名穿7-Eleven制穿的男店員用筷子夾起關東煮鍋裡的一件芋絲，再大口將其放入口裏並吐出來，吐出來後又用手接住，放在鍋邊的桌面。男店員之後學搞笑藝人跳着舞唱：「想吃班戟！想吃班戟！」他又抽起後方的煙包，邊笑邊跳，最後還向鏡頭微笑點頭。

男店員之後學搞笑藝人跳着舞唱：「想吃班戟！想吃班戟！」（Twitter圖片）

影片在Twitter流傳，引來7-Eleven總公司的關注。日本7-Eleven表示，短片是上周四（7日）凌晨時分在橫濱市神奈川區的一間店舖內拍攝，公司為店員的不適當行為，為顧客造成不快及不安致歉。公司稱，已解僱涉事的兩名員工，強調片中的關東煮已經丟棄，沒有出售，盛載關東煮的鍋亦已經洗清乾淨。

（綜合）