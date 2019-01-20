日LAWSON便利店社長吐苦水　怨反叛期兒子狂食對手FamilyMart炸雞

日本便利店競戰激烈如戰場，其中規模特大的LAWSON（羅森）與FamilyMart（全家）不斷互相出招，負責人每時每刻都思量如何打敗對手。最近LAWSON的社長接受雜誌訪問，提及兒子時向記者大吐苦水，指兒子踏入反叛期，曾當着他面前邊吃對家Family Mart的炸雞，邊炫耀該店的會員卡，令他無奈又好笑。

LAWSON與Family Mart是競爭對手，雙方都有售炸雞。（LAWSON/FamilyMart官網圖片）

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LAWSON與Family Mart的分店遍布全日本，雙方在生意上一直是競爭對手，LAWSON社長竹增貞信（Sadanobu Takemasu）近日接受雜誌訪問，提及兒子踏入在叛逆期，開始懂得反抗父母，更在他面前邊吃FamilyMart的炸雞，邊大讚：「炸雞超好味～」，又炫耀自己的T Card（Family Mart積分卡），換言之已成為對手的忠實捧場客。

最近日本便利店LAWSON的社長接受雜誌訪問，提及兒子正進入叛逆期。（網上影片截圖）

兒子盛讚父親的生意競爭對手，這個舉動令竹增感到十分無奈。但網民認為不無道理，因為FamilyMart的炸雞很出名，種類多兼且很便宜，普通雞塊（ファミチキ）只需180円（約13港元）就能吃到，很受日本民眾歡迎。事實上，不少港客遊日本時，很喜歡到便利店買炸雞，除了FamilyMart外，其實LAWSON亦有炸雞發售，以普通雞塊（Lチキ）為例，就只需要160円（約11港元），兩者各有捧場客，但以FamilyMart的炸雞較受歡迎。

日本網民亦認同FamilyMart的炸雞很好吃，而且T Card十分方便，讚LAWSON太子爺眼光獨到，認為他可以說出其他品牌的優點，從而助父親改善自家品牌；亦有網民表示，太子爺很可愛，相信父子關係其實很融洽。

（Twitter「tomo_haruuu」）