【生仔要考牌？】幼童中甲型流感未退燒　父問飛大阪能否入境被轟

流感肆虐，不少大人細路亦不幸中招，有網民昨於facebook群組分享截圖，顯示有港爸早前向網民「求救」，稱將前往日本大阪旅遊，惟家中幼童患上甲型流感，吃了藥仍未退燒，擔心能否入境。帖文一出即引來一面倒炮轟，有網民直斥「去旅行緊要得過自己小朋友條命？」，原帖旋即被刪除，惟網民已截圖並轉發至多個網上群組。

有網民分享截圖，顯示有港爸早前詢問網民能否帶同患上甲型流感的幼童前往大阪旅遊。（fb群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」截圖）

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有網民昨於fb群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」分享截圖，顯示有港爸早前於fb一個大阪旅遊群組發文，稱其幼兒確診甲型流感，發燒38度，吃了藥但仍未退燒，惟一家人即將到大阪旅遊，故詢問網民在該情況下其年幼子女能否入境。

帖文一出即惹網民批評，該港爸已「極速」刪帖，惟網民早已截圖，並轉發至多個旅遊群組。有人直斥原帖樓主自私，為旅遊妄顧子女及其他同機乘客健康，「呢啲父母真係垃圾，流感會燒幾日，個小朋友都會辛苦，仲去？上到機困住喺機艙，仲會傳染比其他人，超自私」。

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網民均批評涉事家長非常自私，為旅遊妄顧子女及其他同機乘客健康。（視覺中國/GettyImages）

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甚至有網民稱要向衛生署及入境署舉報相關事件，「麻煩谷友上機前通報吓呢家人，然後成家返屋企」，「旅行大過天，做佢仔女好可憐」，「去旅行緊要得過自己小朋友條命」。

事實上近日日本都出現流感大爆發，日本厚生勞動省上月25日表示，估計該國流感患者數已達約213萬人，從患者年齡別來看，「中招」最多者是5至9歲兒童，當中愛知縣、埼玉縣、靜岡縣、茨城縣、福岡縣、高知縣、福井縣及千葉縣等都是重災區，莫說病童不應前往，健康港人去旅行，其實也要努力預防流感，應勤洗手並戴上口罩。



（fb群組「Flyday.hk 旅遊谷 (分享、行程、里數)」）