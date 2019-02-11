幫豬仔搵路返屋企　迷宮功課被喻港人上樓圖　網民崩潰：點做呀！

新年假後，小朋友都要趕功課，有網民近日於facebook上載舊圖，稱被小朋友的功課考起，題目要求幫圖中豬仔於迷宮找路回家，但當中全是死路，不少網民發揮創意，建議一堆爆笑方法助豬仔回家，亦有網民認為題目有隱喻，崩塌稱：「根本係港人上樓圖！」

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該網民近日於fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載一台灣媽媽於前年發布的舊圖，相中可見是一份小朋友的功課，題目要求於迷宮中找路，讓豬仔可以順利回家，但迷宮全是死路，要回家可說是不可能的任務。

這份功課吸引網民熱烈討論，不少人認為或是題目出錯，「都做唔到！」、「擺明又係要家長幫手做啦！」，亦有人認為是特意考驗小朋友的應變能力及創意。

不少網民隨即分享爆笑的方法，例如用塗改液塗走迷宮部份的牆、畫大槌子讓豬仔穿牆回家、畫出新路線叫豬仔從迷宮外走回家，有人甚至稱把紙張對摺，令豬仔可以直接繞後回家等，非常有創意。

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亦有網民深有感觸，認為題目或正是隱喻現時港人買樓置業的困難：「就好似港人上樓咁，難過登天。」、「小豬只能見到間屋，而不能擁有！同香港社會現况一樣！」

《香港01》向當年上載照片的台灣媽媽查詢，原來這功課來自她當時就讀幼稚園中班的女兒，台媽指最初對功課非常疑惑，問過老師後才知原來是老師沒為意印刷上的問題，令迷宮猶如死路。老師後來亦有向台媽道歉，承認是出錯了，不過媽媽稱其實不介意，大讚：「香港網友留言也挺有趣的，有創意！」

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）