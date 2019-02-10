384台幣訂一棟4房？ 台男誤將美金當台幣　見「不可退款」大崩潰

不少人外出旅遊前都會先上網預訂住宿，惟若訂房時未有細心留意貨幣單位，損失隨時相當嚴重！台灣一名男網民日前於網上發文分享親身經歷，指自己環台旅遊至東部時透過網站agoda訂房，以為房間一晚只需384台幣（約99港元）便決定下訂，沒料收到確認電郵時才驚覺其價格單位竟是美金，房價一下子飆升逾37倍至約14250台幣（約3680港元），令樓主不禁笑言「一個人住獨棟4房4衛浴，老闆會不會以為我會影分身」。

不少人外出旅遊時都會先上網預訂住宿，惟若訂房時未有細心留意貨幣單位，損失隨時相當嚴重。圖為示意圖，非文中所訂民宿。（資料圖片）

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樓主上周三（6日）於台灣討論區「PPT」發文，指自己早前趁着春節連假騎單車環島旅遊。他從新北市出發，只用一天便到達高雄，借宿友人家兩日後便打算沿東部騎單車回家。由於聽聞東部晚上「黑的亂七八糟」，故樓主決定於當地住宿一晚，分兩日完成路程。

樓主指自己用網站agoda搜尋住宿時，看到有房間只需384台幣，心想「蠻便宜的啊」，又認為「環境看起來不錯」，於是便決定下訂。詎料當他收到有關付款詳情的電郵時，竟發現金額高達14250台幣，才驚覺原來價格單位是美金而非台幣，更重要的是當中注明「不可退款」，令樓主欲哭無淚，不禁高呼「真想掐死剛剛那個我」，又指自己一人獨住多達「4房4衛浴」的單位，「老闆會不會以為我會影分身」。

台灣一名男網民日前於網上發文分享親身經歷，指自己環台旅遊至東部時透過網站「agoda」訂房，以為房間一晚只需384台幣（約99港元）便決定下訂，沒料收到確認電郵時才驚覺其價格單位竟是美金。（網站「批踢踢實業坊」截圖）

帖文旋即引起網民熱議，有人笑稱樓主應物盡其用，「一天洗四次澡，三小時換一間睡」；又有人建議樓主可打去詢問房東，可能可以取消訂房。樓主其後於留言稱自己隔天（7日）生日，更引來大批「另類的祝福」，不少人都恥笑樓主「意外送了自己大禮」，是一份「很深刻的生日禮物」，又戲稱他可「邀路人一起來住陪你慶祝生日」，讓生日過得更加難忘。