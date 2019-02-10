【超熱心】遇輕熟女屋主頻頻送食物　台男感困擾求救：怎樣拒絕？

在外獨居有人照應本應值得開心，但假如對方太過熱心，隨時弄巧反拙！台灣一名男網民近日於網上大呻自己遇到位過份熱心的女屋主，他稱在租住期間， 經常收到對方送來的食物，曾婉拒多次不果，令他非常困擾，決定發文求助網民，「如何讓她不再那麼熱心幫我準備食物，但又不破壞彼此關係？」惟不少網民見狀，紛紛笑言：「準備交女友囉！」、「房東對你有好感吧？」

樓主表示在租住期間，經常於門口收到房主送來的食物，甚至上班時亦會收到房主的訊息詢問要吃甚麼，令樓主非常困擾。（台灣討論區「PTT」圖片）

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該台男近日於討論區「批踢踢實業坊」發文抱怨，表示自上年5月起租住一單位後，就不斷收到女屋主的熱情招待，每次回家都看見門把掛上用膠袋盛裝的不同食物，例如湯丸、切好的生果片等，對方有時更會面對面給樓主食物。樓主續指，曾在上班時收到屋主的訊息：「你要吃糉子嗎？」，令樓主大感困擾。

樓主大呻其實已多次當面婉拒好意，但屋主仍不介意，繼續堅持送食物。樓主即怨道：「我因為懶得吃，但丟垃圾桶又擔心她倒垃圾的時候會看到。」他續指屋主是位「外型不差，穿潮衣戴潮帽的輕熟女」，但自己對她並無太大興趣，後來更詢問網民的建議，希望有方法能停止這尷尬的情況。

不少網民紛紛留言，他們表示其實屋主只是出於一番好意，「文中的房東真的是好人，好好珍惜」、「不要想太多，阿姨只是熱心吧」、「很像對孫子好的阿嬤」、「我以前的房東也會，常常拿好吃的給房客吃」。

亦有網民提出建議：「嚴正拒絕吧，不然一直浪費食物」、「把門把拆了，看她掛哪裡」、「掛在隔壁門把上」、「跟他說你飲食有嚴重過敏，不能亂吃」、「說減肥控制飲食不錯喔」。

但有不少網民笑言這是個不錯的愛情邂逅經歷，「人帥真好。」、「其實沒關係吧，就當交個普通朋友」、「如果對方你可以接受的話，何不順水推舟？」、「她喜歡你吧？」不過部份網民建議其實直接與房主解釋清楚，就可以避免麻煩，「跟她直接說不就好了嗎，不用擔心吧」。

（台灣討論區「PTT」）