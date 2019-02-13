「我要石明志」　殺嬰釋囚外賣單「點」死者　觸怒鄰居150刀奪命

英國54歲男子高特（David Gaut）1985年因殺害一名男嬰而被判入獄，在2017年獲釋。他出獄後某日叫中餐外賣，竟拿當年遇害嬰兒的名字開玩笑，疑因此引起三名鄰居不滿，甚至動用私刑狂砍他逾150刀，將他殺死。警方後來以謀殺罪和妨礙司法公正罪名起訴三人，案件在紐波特皇家法院（Newport Crown Court）審理。

據報道，動用私刑殺害高特的三人都是其鄰居，分別是51歲的奧斯本（David Osborne）、47歲的伊夫斯姆（Darran Evesham）及23歲的哈利（Ieuan Harley），其中伊夫斯姆已獲無罪釋放，奧斯本否認謀殺罪但承認妨礙司法公正，哈利則否認全部控罪。

1985年，高特虐打女友的17個月大男嬰「石明志」（Chi Ming Shek），以及火燒他的足底；結果男嬰多處骨折死亡，其遺體遭丟棄在櫃底，高特因而被判入獄32年。出獄後某天高特和一名鄰居一起叫中餐外賣，但就拿當年遇害嬰兒的姓名開玩笑「我不喜歡中國人，不過我想要一個『石明志』。」

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當時鄰居不明所指，後來他們上網搜尋才知道，原來高特所說的就是遭他殺害的男嬰，這使得奧斯本和哈利非常憤怒，更決定聯手找人殺死高特。三人在2018年8月2日邀高特至奧斯本的家中，然後對他狂砍150多刀；高特死後，他們在屍體上補多26刀，以及拔去他的所有指甲，然後清理兇案現場，將沾有血漬的衣服、兇器及車輛全部燒毀，但兩日後還是被警察發現。

英國格溫特（Gwent）警方周一（11日）在庭上公佈了相關片段，見到高特的最後身影，他身穿深色夾克、白襯衫及藍色牛仔褲，當時是2018年8月2日上午11時39分，他在南威爾士的卡菲利（Caerphilly）火車站購買車票。