肉圓沒加辣即毆妻兒　台男反被圍打入院　警籲勿動私刑：別弄髒手

台灣一名狠父因兒子買外賣肉圓沒有加辣，竟動手暴打兒子，並對勸阻的妻子鎖喉箍頸。家暴影片網上流傳後引發眾怒，逾百人更帶同大鍋炒辣椒聚集其寓所樓下，其中7人忍不住出手教訓家暴男被警方帶走，家暴男及受虐母子均到醫院驗傷。面對群情洶湧，警方力勸網民交當局處理：不要弄髒自己的手。

他揪着兒子衣領，出手掌摑，孩子嚇得不斷重複「對不起」。（爆怨公社fb圖片）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

新北市蘆洲區一名42歲林姓男子，上周六疑酒後情緒失控，見兒子買的肉圓沒有加辣即對兒子和妻子施暴。從網上流傳影片可見，林男先質疑兒子沒跟老闆說要加辣，兒子否認惟林男卻認為兒子說謊，繼而揪着兒子衣領出手掌摑，其子嚇得重複說「對不起」，林妻上前欲阻止卻也被鎖喉拖出房門。

警方到場將兩母子送院，初步檢查兒子左臉頰及耳後紅腫，媽媽則為脖子紅腫、頭部及雙手受傷。

林男家暴的影片翌日被上傳至facebook群組「爆怨公社」，即令網民震怒，留言怒斥「這種畜生，打死一個少一個」、「這樣的爛人不該活在這世界上」、「孩子實在好可憐，這配叫爸！？」網民即時「人肉搜索」出其住址，逾百人帶同大鍋炒辣椒到林男寓所表達不滿，有人直播現場狀況，超過9萬人次觀看。

大批的民眾也在其寓所樓下聚集，高峰時有數百人。（爆怨公社fb圖片）

警方呼籲民眾交警方處理，不要自行動私刑教訓虐打妻兒的男子。（網上截圖）

更有7名看不過眼的民眾登門按門鈴，一見林男開門即出拳痛毆，警方到場後將林男送院時，不少民眾也趁機拿安全帽撃打他。直至晚上11時左右，警方介入，警方後來把毆打林男的7人帶回派出所調查，呼籲民眾「勿任意施行私法正義，以免自身違法」，承諾會秉公處理，又強調不會把炒辣椒丟掉，民眾才慢慢散去。

事件引起全台關注，警方其後又在網上回應，表明能理解大家憤怒的心情，並稱「拜託大家不要弄髒自己的手，這種事情交給我們處理就好」，又力勸大家訴諸暴力及動私刑並不對，籲「路見不平，請報警處理」；因應有黑幫出面暗示會教訓林男，令警方大為緊張，怕事件進一步升級。

有人炒了一鍋辣椒聲稱要請林男吃。（爆怨公社fb圖片）

蘆洲警方表示，已依規定通報兒少保護及高風險家庭，會申請緊急保護令保障母子安全，也會洽談讓社會局介入，以免男子再度施暴。被打母子二人今早正式向林男提告，警方依法將林男移送處理，並協助母子申請緊急保護令，並安置二人先到安全地方暫住。

亦有網民指有沒有加辣事件中，關鍵的肉圓店家，其實過去也不時被食客在網上批評常忘了加辣，不少人都相信今次兒子或真是無辜被打。

（綜合）