抱3歲女上床驚見超勁毒蛇　澳洲媽捉完都唔敢返家要賣樓

家中突現毒蛇，勢必留有極大陰影。澳洲一名媽媽將女兒放到嬰兒床時，驚覺床上有蛇，惟就算專家將蛇捉走，她仍怕得不敢回家，最終只能直接將住宅賣掉。捉蛇專家及後稱其家發現的，是一條東部擬眼鏡蛇（Eastern Brown），具有致命毒性，被喻為世界第二毒蛇。

澳洲媽發現的是一條東部擬眼鏡蛇（Eastern Brown），毒性足以致命，是全球第二毒蛇，圖片為同種類的蛇。（GettyImages／視覺中國）

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事件發生在墨爾本東北部，當地捉蛇專家莫里胡（Heath Morehu）表示，早前晚上約9時左右，收到一名媽媽求助，對方稱將3歲女兒放到嬰兒床時，突然發現床上原來竟有一條蛇，遂即時抱女逃跑，再請他到場協助。

專家指該名媽媽找他時早已嚇哭，「她的眼睛瞪得很大，而且全身顫抖，她在想『我可能會失去自己的女兒』」。莫里胡指這是他首次從嬰兒床捉蛇，最終捉走的東部擬眼鏡蛇，約有60厘米長，估計1歲大，他補充指這種蛇是全世界最致命的毒蛇之一，人體被咬一口， 1小時內勢必死亡。

澳洲媽事後仍然十分恐懼，決定將房子賣走，以後不再回去。（GettyImages／視覺中國）

原來這名黑仔媽媽已非首次在家發現毒蛇，她早前才剛在廚房見到一條成年蛇，同樣請莫里胡幫忙捉走，惟莫里胡到達前該蛇已經逃之夭夭。莫里胡估計其家一再出現蛇蹤，或因她一直開啟家中後門，方便狗隻自由出入有關，「蛇就是這樣走進來及走出去的」。

不過即使超毒蛇已被捉走，這名媽媽仍覺得十分恐懼，決定不再回家，其後更直接將房子放售，另覓新居。