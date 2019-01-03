奇景！海蟾蜍齊搭「蟒蛇順風車」　專家指背後原因可能係.....

澳洲北部周日（12月30日）受風暴侵襲，下了連場大雨，導致河堤水位上升，令附近動物紛紛「走難」，而在西澳洲庫努納拉（Kununurra）有農夫卻因此得睹奇景，一條長約3.5米的蟒蛇在草地上快速滑行爬往高地，身上竟然有為數約10隻的海蟾蜍（cane toad）在「搭順風車」。

約3.5米長的蟒蛇的身上竟然附著10隻海蟾蜍（cane toad），蔚為奇觀。（Twitter圖片）

農夫莫克（Paul Mock）指出，連日大雨使湖泊滿溢，湖水注滿了岸邊海蟾蜍的洞穴，迫使牠們全坐在草地上，蟒蛇則在草地中央圖往高地爬，牠在草地上快速滑行，身上卻佈滿了海蟾蜍，「我覺得這件事很神奇，因為有些本地的爬蟲類動物竟然習慣了海蟾蜍，沒有吃牠們」。

莫克的兄弟安德魯（Andrew Mock）拍下了奇景，並把張照片上載到Twitter，結果引起網民熱烈討論，有留言稱「太神奇了！這一定是Uber，才有辦法載那麼多上路」、「我現在才知道海蟾蜍將蛇當公共交通工具」。

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曾被睹嘗試與爛芒果交配

不過，新南威爾士大學生物科學高級講師、兩棲動物專家羅利（Jodi Rowley）指出，其實那些雄性海蟾蜍正在嘗試和蟒蛇交配，而且這並非她見過最奇怪的海蟾蜍交配行為，「雄性海蟾蜍經常太過激動，該片段令我想起曾在北昆士蘭發現一隻海蟾蜍嘗試與一隻爛芒果交配。」

海蟾蜍並非省油的燈，遭到威脅時會分泌出奶白色的毒素，其他動物一旦誤食隨時足以致命；而近幾十年來海蟾蜍大量從澳洲東部遷移到西部，不但入侵其他物種的棲息地，還對生態系統和原生物種造成嚴重威脅。