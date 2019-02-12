【無公德】圖書館借風水大師著作　見上手負評　網民：幫你慳時間

手機盛行但總有人愛閱讀，有網民近日於facebook上載相片，表示於公共圖書館借書，發現其中一本的借書咭頁面被上手讀者留下閱後負評，書內的注評亦相信是同一人所為。有網民笑言：「應該真係唔太好睇……」、「樓主可以疊埋心水揀過另一本。」但亦有人批評上手讀者無公德心，根本是破壞公物。

事主卻發現其中一本風水大師著作內，其借書咭竟被上手寫了閱後劣評。（fb圖片）

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有女網民年初五（9日）到公共圖書館計劃借書，趁假期閱讀打發時間，沒料在其中一本風水大師著作內，發現借書咭竟被上手寫了閱後劣評：「此書浪費時間，不值得看。」負評反引發樓主好奇心，決定借回家看。

事主後來打開書內，驚見部份頁面亦有被寫下注評，相信是同一人所為。她於fb群組「東涌friends club」分享事件，後來被轉載到多個群組內，引起不少網民熱烈討論。不少人笑言該「書評人」或是出於好心，「睇到人發老脾要寫到咁……」、「幫你慳時間呀！」

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有網民亦好心勸言：「其實垃圾書都有啟發，珍惜光陰。」事主後來回覆指，已決定要看畢整本書為止，「話哂都係師承名師之作」。有眼利網民更笑言：「自從2015年4月13日之後果本書就冇人借過。」

不過不少網民都批評上手讀者根本是破壞圖書館公物，「 毀壞公物，有罪證。」、「要愛惜公物啊！」、「教壞人！」

根據香港公共圖書館的《圖書館規例》摘要第16條，圖書館資料如有遺失或遭受損壞，借用人須向政府繳付一筆圖書館館長認為重新添置該項資料所需的款項，或重新添置包含該項資料在內的整套圖書館資料所需的款項。此外，政府亦可規定借用人繳付一筆數額為該款項的20%的附加費。

（fb群組「東涌friends club」）