【好人好事】將軍澳巨款銀包引連鎖效應　物主尋回捐千元謝好心人

不少人都想新年發大財，有人街頭執到藏巨款銀包，仍能路不拾遺，令網民讚爆。有網民年初七拾獲內有逾萬現金的銀包，即時facebook上載相片尋失主。厚厚的金黃色紙幣引來網民關注，最終在網絡力量下失主順利拿回銀包，更以捐款方式感謝拾獲者，一層扣一層的好人好事，令網民大受感動。

該男網民於年初七正午時分，在將軍澳灣畔徑涼亭拾獲銀包，後來他於fb群組「將軍澳」發布尋人啟事。（fb群組「將軍澳」圖片）

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男網民江仔於年初七中午，在將軍澳灣畔徑涼亭拾獲銀包，他即在fb群組「將軍澳」尋失主，並表示：「將軍澳執到，請物主電我。」相中可見，銀包內有10多張千元鈔票，江仔直指現金多達1萬多元，還有提款卡、信用卡等，相信失主遺失銀包亦非常徬徨。

網民幫忙轉發之餘，也大讚江仔遇「橫財」亦路不拾遺，「樓主好品德！」、「 世界小有，咁高尚人品，必有好報」、「樓主好人好事，豬年一家平安健康」、「抵讚呀！」部份網民則認為報警較好，「 應該即刻落案！」、「交警局最好呀。」

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最終江仔順應民意報警，女警接報到場，並把銀包帶回警署。在網民力推下，物主透過尋人啟事聯絡江仔，最終順利拿回銀包，他網上為銀包「報平安」後，大讚江仔是「大大大好人！」又稱為向江仔表達感謝，向救援組織「無國界醫生」捐款1000元。

一直關注事件的網民食花生，看到這件好人好事終有完滿結局亦非常開心，「將軍澳有好人，多謝你！」、「搵得返就好啦。」

江仔解釋稱，今次其實想大家知道並不是每個人都「見錢開眼」，順便教導年輕一代千萬不要貪心。他續稱:「我幫咗佢，佢又捐款幫人，個班網民又默默地幫緊一班人，一個幫一個，都幾有意義。」

（fb群組「將軍澳」）