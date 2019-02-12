迷路哈士奇反轉警局　滿地垃圾文件碎　公安投降：想打110報警

警察經常會處理失物，失物種類千奇百趣。近日內地警察接收一隻走失了的哈士奇，誰知哈士奇等待主人認領期間，竟然偷偷搗亂整個派出所，不但弄得滿地垃圾及文件碎，連椅子都咬破，其「拆屋」行為使警察們都崩潰笑說想打110報警，「哎呀，我的媽呀！你這拆房子呢！」。

哈士奇在派出所內等待認領時，將警察們玩到團團轉，笑指自己都想打110求助了。（微博圖片）

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湖南省長沙市荷花路一名市民日前（10日）早上發現一隻哈士奇，於是把牠送到附近的東屯渡派出所，等待主人認領。不過哈士奇等待主人期間，似乎引起了不少問題。「芙蓉公安」忍不住在官方微博帳戶發布哈士奇的惡行，「該狗調皮搗蛋稍不注意就擾亂辦公秩序，值班民警扛不住了」，更請狗主人看到更新後「速來所認領」。

從微博上的照片和短片可見，哈士奇弄得派出所滿地垃圾和紙張，情況混亂，警察氣得質問哈士奇，「你拆房子嗎？我的天呀！」不過派出所的警察對哈士奇其實不算差，因為他們曾經給哈士奇餵食肉腸，想不到之後牠還是「恩將仇報」。

警察在微博上呼籲，希望狗主盡快領回哈士奇。（微博截圖）

警察接受訪問時表示，哈士奇之所以會在派出所內搗蛋，因為派出所內沒有地方可以將哈士奇關好，但他們又要出去找狗主，所以只能將牠關在辦公室內，不料回來時看到派出所一片狼藉，不但垃圾桶和椅子全都被咬破，「實在太不行了，我們幹警都崩潰了，然而他們笑着說自己要打110報警」。

由於當天晚上還是沒有人來認領哈士奇，所以警察便將狗送到附近的寵物醫院。至昨天早上，狗還沒有被認領，但派出所的電話卻響個不停，有人打來問狗的情況如何，亦有人笑問警察們會不會需要調味料，暗示警察們應該氣得想把狗煮來吃掉。

有網民表示，狗主領回哈士奇前要先賠錢，相信狗主已經不敢現身認領哈士奇，甚至亦有人估計，將狗送到派出所的市民，其實就是狗主，「好比一個恐怖分子埋了一個炸彈在派出所」。