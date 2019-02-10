【無名英雄】美消防衝入火場救出垂死狗狗　再以心肺復甦救牠一命

「我們的職責是向社區提供緊急援助服務，但當需要救援動物時，我們也會為你服務！」美國加州薩克拉門托（Sacramento）的一所房屋於上周四（7日）發生火災，當地消防接報後趕往現場救出一名坐在輪椅上的90歲老婆婆和其愛犬，惟愛犬被救出時已失去知覺。幸好消防並無放棄，不斷為狗狗進行心肺復甦法，最終成功挽回毛孩的寶貴性命，而其急救影片隨後亦被上載至網上，旋即引起網民一致好評。

從片段可見，當時另一名同僚抱着一隻狗狗過來，該名消防員見狀便馬上抱狗狗出屋外進行心肺復甦法，更為牠戴上氧氣面罩。（fb「Sacramento Metropolitan Fire District」影片截圖）

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據外媒報道，加州薩克拉門托的一所房屋於上周四（7日）發生火災，消防人員接報到場後，先救出一名坐在輪椅上的90歲老婆婆，其後再於火場內救出其愛犬Dicky。可惜Dicky被救出時縱仍睜開雙眼，但已失去知覺，手腳亦變得僵硬，而抱着牠出來的消防員卻未有放棄，將牠放於地上後便馬上進行心肺復甦法，整個過程則被該消防員置於頭盔上的鏡頭錄下。

從薩克拉門托消防部門上載的影片可見，當時房屋火勢仍未被撲滅，該名消防員跑至門前將它撬開，戴上面罩後便入屋搜索。不久後另一名同僚抱着一隻狗狗過來，該名消防員見狀便馬上抱狗狗出屋外進行心肺復甦法，更為牠戴上氧氣面罩，最後亦不負眾望，經過一輪搶救後終於成功挽回狗狗的性命！

影片一出紛紛引來網民好評，留言大讚該名消防員「在乎每一條生命」。薩克拉門托消防部門表示，他們的任務是為社區提供緊急援助服務，包括保護區內眾人的性命，而當出現「動物救援（Animal Rescue）」的需要時，他們也會在此服務。

（Sacramento Metropolitan Fire District）