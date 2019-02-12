羨慕阿婆假牙又白又齊　台美女搵無牌牙醫幾剝晒全棚牙　結果超慘

為了一口靚牙，你可以去得幾盡？有台灣女子在網上分享或為其人生中最愚蠢的一件事，她指因看到家中老人家戴上假牙後很整齊漂亮，竟異想天開找牙醫把自己所有牙齒脫去以便戴假牙，過程中足有一個月要過「無齒」生活，直到一次吃東西發現咬不動，才終於意識到自己做了一件超級蠢事。網民對其行為大感震驚，恥笑：「她瘋起來，連她自己都怕......」

不少人會整牙改善外觀，沒料有台灣女子誤以為戴假牙更靚，找無牌醫生拔掉所有牙。（GettyImages/視覺中國）

Facebook群組「爆怨公社」集合不少想抱怨的台灣網民，日前一名台灣女子花花發帖，惟她埋怨的對象卻是她自己。她在帖文中表示：「我要抱怨我自己很蠢...因為看到阿嬤的假牙很漂亮！結果異想天開.........」

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原來花花早前看到家中老人家的假牙又白又整齊，頓時嫌棄自己的真牙，結果找來牙醫把自己所有牙齒全都脫掉，再重新訂做一副活動式假牙，但因製作需時，「我沒想到後果⋯要有一個月沒牙齒...」

這件脫牙事件實在太匪夷所思，不少網民大感震驚，留言爆轟「妳是瘋了嗎…天啊！有夠狂！」有網民質疑事件真實性，認為如非醫療需要，牙醫理應不會答應為她脫去所有牙齒，結果花花現身否認亂作，並上載照片「有圖有真相」，稱她花了8至9萬元台幣請來「密醫」（即無牌醫生）脫牙。

有台女網上分享自己為了假牙美觀，竟把牙齒全脫掉的愚蠢經歷。（網頁截圖）

有網民到其網頁找線索，最終留言稱：「好像是真的！她瘋起來，連她自己都怕......」又有人諷刺她其實要整的應是腦子。

被問到為何脫牙後突然醒覺自己做了蠢事，花花稱因她要吃牛嘎糖（港稱鳥結糖）時發現咬不動；對於自己脫牙的決定，她明顯感到後悔：「我知道我蠢。」

花花其後受訪透露自己才不過32歲，並指現時上排牙齒全沒了，只餘6隻下排門牙。她又指因正規牙醫拒為她剝牙才轉找密醫，在一個普通住家剝牙，對方沒問其原因，只規勸她這樣拔掉很可惜，但她卻沒有聽入耳。

她又指拔牙時有麻醉，每次拔一至兩顆牙，差不多隔星期去一次，並稱因事件在網上曝光，聽了眾網民意見後，決定會好好保留餘下的6隻，不會再拔了。