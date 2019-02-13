【掩眼法】連登仔人日拆利市　以為收到$500　唔夠一秒已崩潰

初七「人日」是拆新年利是的好日子。拆利市時難免會心急，有連登巴打昨日在討論區發帖，指滿心歡喜以為收到500港元大利市，樓主開心一秒後認真一看，才發現是兩張對摺的50港元紙幣，乍看下「50」後面多了「0」像「500」。崩潰真相讓樓主哭笑不得，網民則表示有50元已經好好，亦有人指出一看紙幣顏色便知龍與鳳，笑言樓主或許要驗眼。

樓主以為自己收到兩張500元利市，原來是掩眼法作怪。（「連登討論區」圖片）

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有網民於昨日（11日）初三「人日」於「連登討論區」發帖，稱拆利市時先望數字，以為自己收到兩張500元利市，詎料把整張紙幣拿出時，驚覺原來是兩張50港元紙幣對摺再對摺，令他大失所望，不禁直言：「就係咁，只係開心咗一秒」。從樓主上傳的照片可見， 一張50元先中間對摺，再將一部分摺入，成功做出500元掩眼法錯覺。

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雖然樓主對此非常無奈，惟不少網民紛紛安慰他，「有50都開心啦」、「50好過無啦」、「本身$50都唔差啦」；另有網民質疑樓主不懂分辨銀紙顏色，「正常望一望色已經知幾錢」、「留返啲錢，驗下色盲嘅嚴重程度」，有人則猜測，「可能就咁打開左 但未拎出嚟難分色」。

（「連登討論區」）