百年罕見黑豹　月夜現身非洲「瓦干達王國」

漫威電影《黑豹》主角是黑人超級英雄，他來自非洲一處虛擬的高科技王國「瓦干達」（Wakanda），擁有各類高端武器，就連美國隊長的盾牌都是用「瓦干達」的汎合金製造。最近有攝影師在非洲捕捉到罕有的黑豹身影，是自1909年有紀錄以來首次，而拍攝地點極接近電影中設定的「瓦干達」。 月光下，黑豹快速潛行，動作矯健，散發迷人氣息，亦令一眾戲迷對「瓦干達王國」更加神往！

專家指出，全球約11%的豹有黑化病，但黑化非洲豹極為罕見，之只證實過有一隻。（影片截圖）

照片是由英國野生動物攝影師盧卡斯（Will Burrard-Lucas）在非洲肯亞（Kenya）附近拍下，亦是百年來首次拍到黑色非洲豹的高清相片，更巧合的是，該處地理上非常接近電影《黑豹》的「瓦干達」王國。

黑豹泛指患了「黑化病」的花豹（Leopard）或美洲豹（Jaguar），牠們因為基因問題，導致皮膚、毛髮的色素過剩而呈現黑色，但在全身烏黑皮毛下，原有的玫瑰花紋圖案仍依稀可見。

盧卡斯說，自幼就夢想拍攝黑豹，當知道肯亞的萊基皮亞（Laikipia）有黑豹的蹤跡，於是在1月出發前往當地。他在一個保育區設置相機「陷阱」，每當有動物走近無線動態感測器，就會觸動高階單反相機的快門和閃光燈。

幫助盧卡斯「捕豹」的聖地牙哥動物園（San Diego Zoo）生物學家皮爾福（Nicholas Pilfold）稱：「一直聽聞黑豹在這個地區棲息，但由於沒有清晰影像，傳聞難以獲得證實。」

數日後，盧卡斯查看相機，驚喜地發現拍到了一隻接近成年的雌性黑色非洲豹。他說，黑豹令人驚艷，神出鬼沒，自己開始這項計劃時也沒有太大預期會成功，如今終有夢想成真的感覺。

上一次黑色非洲豹被拍到已經是在1909年，該張拍攝地點在埃塞俄比亞的照片現被收藏於美國華盛頓國立自然歷史博物館（National Museum of Natural History）。