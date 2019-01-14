人類作孽！　近親繁殖出「世上最醜白老虎」　扁鼻鬥雞眼牙齒不齊

擁有冰藍眼睛和潔白毛皮的白老虎是動物園的明星，每隻小白老虎更可賣到3萬英鎊（約30萬港元）。白老虎其實是孟加拉老虎，雙隱性基因導致牠們毛髮變白，自然出生率是萬分之一，非常罕有，因此為利是圖的商人讓牠們近親繁殖，希望增加白老虎出生率，然而生出來的每30隻小虎，當中29隻都有缺憾，包括鬥雞眼、手腳畸形、呼吸和咀嚼困難等。「世上最醜的老虎」肯尼（Kenny）就是這樣的產物。

許多人看到肯尼的臉都以為牠有唐氏綜合症，但老虎是不可能患上這個病的。（Facebook）

肯尼1998年在美國阿肯色州（Arkansas）一個老虎繁殖場出生，雖然一身白毛，但樣子卻毫不高貴；牠有一張寬大的臉、扁塌的鼻子和參差不齊的牙齒，像鬥牛犬多過貓。由於長得太醜賣不出去，牠一直住在繁殖場，直至2歲時被野生動物庇護中心拯救。

庇護中心的員工看到肯尼的臉時吃了一驚，而繁殖場負責人竟然說這是肯尼自己造成的，聲稱牠經常以頭撞牆致把臉撞扁了。虎籠內的衛生也十分惡劣，地上布滿雞骨和糞便，明顯數個星期都沒有清潔過。

當日肯尼的兄弟威利（Willie）亦一同被救出，牠的毛色是典型的橙底黑紋，卻天生嚴重鬥雞眼。

🔻🔻肯尼有多醜？點擊下圖放大看🔻🔻

+ 7 + 6 + 5

被誤會患有唐氏綜合症

事件曝光後，許多看到照片的人都形容肯尼是「世上最醜的老虎」，又誤會牠有唐氏綜合症，事實上牠智力沒有問題。

佛羅里達州的大貓拯救中心（Big Cat Rescue）公關巴斯（Susan Bass）表示，那些繁殖場和主人會誤導公眾，使其以為場內的白老虎需要保護，甘願付錢入場觀看，但近親繁殖出來的白老虎不是一個獨立物種，只是顏色有所不同的孟加拉虎，「牠們並非瀕危，不需被拯救，甚至根本不應該存在」。

野生老虎一般有25年壽命，肯尼則在10歲時死於皮膚癌，但牠生前得到庇護中心的員工和訪客喜愛，幸運地過了「開心又貪玩」的一生。

（綜合）