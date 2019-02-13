舞台煙火燒着長髮　Rock友淡定繼續唱　工作人員嚇到衝上台救火

美國搖滾樂隊Hairball上周於艾奥瓦州（Iowa）表演時，主辦單位為了增添氣氛，在台上加插煙火效果，不料火舌意外燒着樂隊主音兼結他手的長髮，隊友發現後嘗試撲熄不果，火勢愈來愈大，惟主音仍淡定地投入演唱。最終2名工作人員發現「火頭」，即時衝上台滅火，主音事後亦無受傷，順利完成演出。

美國搖滾樂隊Hairball主音積臣上周表演期間，頭髮被煙火意外燒着，但他仍非常冷靜繼續表演。（YouTube「J Bishop」影片截圖）

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美國搖滾樂團Hairball上周六在艾奥瓦州蘇城（Sioux City）舉辦演唱會，吸引不少樂迷欣賞。演唱會期間，主音兼結他手積臣（Bobby Jensen）打扮成歌手保羅史丹利「Paul Stanley」作致敬表演，主辦單位在舞台上施放爆破煙火特效以增添氣氛，豈料火舌剛好跌到積臣的頭上，燒着其一頭長捲髮。

從觀眾拍下的片段可見，積臣當時邊唱邊彈，非常投入，舞台亦配及歌曲，噴出煙火助慶。當煙火發放完畢時，有火舌意外掉落積臣的頭上，其頭髮即冒煙並迅速起火，令部分觀眾嚇至驚呼，惟他若無其事，淡定地繼續表演。身旁的隊友見狀，立刻嘗試為積臣「滅火」，但未能成功，令台下2名工作人員嚇得即時衝上台上，以滅火粉末撲熄「火頭」。

滅火期間，積臣仍沒停下演唱及彈奏，當他知道火勢已完全熄滅後，即向觀眾舉起右手，示意表演繼續，獲台下歌迷歡呼支持。積臣事後接受訪問時表示，事發時知道自己的頭髮起火，但並不擔心會燒傷，「我100％信任我的隊友會發現及幫我救火。所以當時我只是想，就算真的着火也會繼續表演」。

（每日郵報、太陽報）