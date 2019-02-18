嫌唔識落單又食得慢　東京拉麵店僅印日文餐牌避遊客

近年，隨著訪日外國人的不斷增加，有越來越多的外國遊客對日本美食有著濃厚的興趣。例如壽司、天婦羅、壽喜燒等都是人氣美食。與這些美食相齊名的還有日本拉麵。雖然外國顧客逐漸增多，但是日本拉麵店也面臨許多困境。

不少遊客訪日也愛試試當地拉麵。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日媒採訪了東京都人氣拉麵店的店員K。K說：「我們店有自助售票機，顧客在機器上下單後把票直接給店員，並說明麵的軟硬度、油量、味道濃淡即可。但是要是外國顧客的話還得必須一一說明。他們有的完全不懂日語，在自助售票機前指著菜單一個個問『這是什麼料理？』」

外國人要花三倍的時間吃拉麵。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

日本很多拉麵店都是利用自動售票機減輕營業壓力。但是好多外國顧客問「在售票機上付款還是吃完付款？」「麵的軟硬等能調整嗎？」之類的問題。事實上，在日本根據店舖的不同營業方式也有所不同，就連好多日本人都會困惑。所以雖然這麼要求外國人弄明白點餐流程多少有些不近人情，但是外國顧客這樣點餐確實浪費了時間。日本人吃飯快的話會很快吃完拉麵，『外國人要花三倍的時間吃拉麵。』 K說。

「外國人大部分很怕燙，麵條要一根根的吃。還要有小碟子，吹涼了吃。比日本人要花費很多時間吃拉麵。甚至還有的人等到完全冷了才吃。好多人帶著比如『因為排隊人多，吃完立即離座。』『午飯時間人多，稍微快點。』『店裏人多，分開坐吧。』的想法來店，結果中午吃飯的人超級多，真的很累。」

店方故意沒有準備英語菜單。圖為示意圖。（Gettyimages／視覺中國）

雖然對飲食業來說，無論來吃飯的是什麼樣的客人，只要能付錢就應該表示歡迎。但是拉麵店要應付如此多的顧客，還要兼顧不懂操作的外國人，如果不能控制好來店顧客的流動性最終也不利於經營。雖然K和店長都明白不能傲慢地差別對待顧客，但是他們故意沒有準備英語菜單。

「外國顧客中好多人回國後會給我們郵寄明信片作為回禮，還有的在SNS上加我們，我們很高興看到這些。但是如果因為英語菜單來店的外國人增加的話，店裡顧客的流動性會越來越低。本來店裡就沒有一個會英語的人，那樣會更加混亂。」

這也不好那也不好，能抱怨出這麼多不滿的也就是這樣顧客爆滿的店。但是面臨「店裡沒有一個人會英語」困境的店鋪在日本應該有很多。 K還有店長都很後悔學生時代沒有好好學英語。