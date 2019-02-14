【情人節】日曆上2月14日離奇消失　網民：印刷廠可能是單身狗

2月14日是情人節，亦是一眾「單身狗」最黑暗的日子，許多單身人士都會選擇留在家避難，但心情亦難免低落。有台灣女網民今日撕日曆時，發現2月14日這天是一片空白，驚呼：「這……印刷商是討厭情人節嗎？」照片令其他網民笑翻，指可能不是印刷錯誤，而是「印刷廠可能是單身狗」。

有網民撕日曆時翻到2月14日一頁，發現該頁一片空白。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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不少情侶愛在情人節高調放閃，facebook和Instagram在這日子都充斥着送花、浪漫晚餐等「大龍鳳」照片，堪稱單身狗最難過的一天。今早有台女在facebook群組「爆廢公社」發文，稱「撕日曆發現沒有今天」，從照片所見，原本應印有2月14日的一頁竟一片空白，而且白到透視出2月15日的一頁，不知是印刷錯誤還是印刷廠有意為之，台女笑問是否印刷廠太討厭情人節。

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網民看到照片後笑言，「日曆表示累了」，所以不再顯示這頁，又稱這需要特定人士才能看見，「有另一半的才看得到」，而且不是印漏了這一頁，而是這頁太閃「連日曆都放閃，所以是白色的」。

而網民認為廠商不可能離奇印漏，「 看來是單身的印刷商啊」，「太明顯了吧⋯⋯廠商一定是單身」，甚至叫樓主翻一翻日曆，「能不能先翻一下11月11日？在嗎？」

（facebook群組「爆廢公社」）