南京學院研發「玫瑰白菜」情人節應市　網民：做辣白菜就是紅玫瑰

情人節到了！不少女士都會期待收到花，但如果最後收到的是一棵菜，感覺會怎樣？內地有大學生研發出「玫瑰白菜」，外形與大家常見的玫瑰十分相似，但卻是一棵白菜，「睇得又食得」。玫瑰白菜現時已經推出應市，超級市場的售價大約是每棵15元人民幣（約17.4港元）。

南京學院研發出「玫瑰白菜」，外形與玫瑰花十分相似。（新華社）

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內地南京農業大學園藝學院的一個創業團隊成員，近年成功培育出一種玫瑰白菜，頂部的菜葉與一般白菜不同，會像玫瑰一樣向外擴散，而且主要呈黃綠色。玫瑰白菜由學院教授侯喜林成功培育得來，他指白菜不止外形特別，更可以抵抗負9.6度的低溫，維他命C含量亦比一般白菜高3倍。

「玫瑰白菜」經過包裝之後，已經透過不同渠道出售。（網上短片截圖）

玫瑰白菜最近已經在網上引起不少人討論，創業團隊的成員早前已經將玫瑰白菜包裝好，而且還附上情人節紀念卡，透過不同渠道銷售出去。

有人認為，情人節送這份禮物「經濟實惠，能吃還能回收」，另外亦有創意網民表示，只要將白菜製成辣白菜，就可以由黃玫瑰變成紅玫瑰。不過亦有人突破盲點，說他缺的不是白菜，而是可以送白菜的女朋友。

（綜合）