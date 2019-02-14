【情人節】英一鎊店賣「心形空氣」　純包裝乜都無　環團批製垃圾

不少愛侶都會在情人節互送禮物表達愛意，商家亦會趁機推出各種的心形商品，英國有「一鎊店」推出「心形空氣」，卻引來環團狠批製造垃圾，因這個產品其實是純粹的心形包裝，內裏除了空氣便甚麼都沒有。

在英國一鎊店「Poundland」出售的心型產品，只有透明塑膠料，內裏空空如也，，包裝上寫上「沒有東西的禮物」，「就是你所要求的」。（Jo_Bradshaw Twitter圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這個「心形空氣」的產品在英國一鎊店「Poundland」出售，以透明塑膠加一張硬卡紙製成，內裏空空如也，包裝寫上「沒有東西的禮物」、「就是你所要求的」，零售商表示這個產品定價1英鎊（約10港元），希望為消費者帶來一點樂趣。

不過，環保團體不但認為產品並不幽默，更批評是浪費塑料；地球之友成員柯比（Julian Kirby）直斥「不論Poundland在想什麼，它肯定沒有考慮環境」，並希望這樣的愚蠢行為不會流行，不再出現。

另一名來自塑膠星球（Plastic Planet）的環保人士批評，「這款產品的設計目的是讓人直接投入垃圾筒，但這垃圾將存在500年」，這反映世界上錯誤的價值觀。

對於「心形空氣」這段產品，網民的意見各有不同，有人提醒各女士「請不要向你的另一半說情人節什麼都不要，因為你們另一半可能在Poundland買到你想要的」；亦有人則指產品是不必要地使用塑膠，「不覺得有什麼好玩，大規模的公關災難」。

情人節送花未必有好結果，按圖看情人節花束圖輯↓↓↓↓

+ 3 + 2