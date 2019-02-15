誤信前列腺偏方　內地男3條大泥鰍塞肛門　中毒休克結腸穿孔

尋求刺激有很多方法，人類竟然連泥鰍都不放過？有內地外科醫生近日在微博分享極奇葩案例，指一名男子因為誤信網上前列腺偏方，將3條大泥鰍塞進入肛門，結果牠們順着直腸鑽進肚裏，在電腦斷層掃描（CT）三維重建下，在盆骨內清晰見到3條泥鰍的魚脊骨，男子中毒休克，主診醫生立即替他做手術，期間發現其乙狀結腸穿孔，幸好最後順利取出泥鰍。分享案例的醫生亦在微博語重心長勸喻玩要有分寸，「大家玩歸玩，還是需要把握住尺度」。

電腦斷層掃描（CT）可以清楚見到病人盆骨內出現3條泥鰍的魚脊骨。（微博「肝膽外柯洛大夫」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

廣西醫科大學第一附屬醫院普通外科住院醫師羅思文，日前（13日）在其微博帳戶「肝膽外科羅大夫」發帖，表示在醫生朋友圈總能看到奇葩案例，指一名男患者求醫，指自己吃泥鰍吃壞了肚子，主診醫生聽畢也不以為意，惟照CT時卻在盆骨內發現三條魚脊骨，醫生逼問下男子終於說出真相，表示自己誤信網上前列腺偏方，把泥鰍從肛門塞入，請求醫生做手術把他取出。

醫生嚇得立即安排他做手術，惟病人慢慢感染中毒休克，醫生在手術期間發現乙狀結腸穿孔，最後取出3條肥大的泥鰍，並做了雙腔造痿。這宗罕見病例被羅醫生發現並上傳微博分享，警惕市民不要亂試，「生活水準提高了，玩法都不一樣了。大家玩歸玩，還是需要把握住尺度！」

由於病例太嚇人，網民熱心關注並紛紛留言追問細節，有人問到，「泥鰍取出來還是活的嗎？」，羅醫生回覆指泥鰍「奄奄一息，摸不到脈搏！」，並已成醫療垃圾；另有人問泥鰍鑽進更深的腸子，還是鑽破了腸子進入腹腔，他回答指看CT沒有進入腹腔，「進入直腸了」。

泥鰍為淡水魚類，一般作煮食用途，不能生吃。（視覺中國/GettyImages）

帖文引起熱議，網民十分佩服醫生的勇氣，感嘆當醫生真不容易，指劇情玄幻，「好噁心也不怕細菌感染」、「塞一條也就算了，三條也玩太大」、「淘寶上那麼多矽膠玩具，為什麼要選擇這種極有可能拽不出來的玩兒呢？」；更有網民作詩提醒，「刺激千萬條、安全第一條」，羅醫生亦不禁接龍回應：「這個建議好，刺激千萬條，安全第一條，瘋玩不戴套，親人兩行淚」。

（微博）