帶B媽餐廳大聲播卡通遭投訴　食客好言相勸唔聽　大叔怒喝即認衰

不少家長容許孩子食飯睇片，外出用膳隨時嘈到人引發爭拗。有網民稱日前餐廳食飯時，有港媽帶同約一歲孩子，其間大聲播卡通，事主好言相勸沒料被港媽鬧「黐線」，囂張回應「望咩望…係鍾意咁大聲」，結果有大叔忍無可忍爆粗大罵，港媽即認衰調低聲量。網民笑言「今次真係『誰大誰惡誰正確』」、「潑婦原來都怕爛佬」。

小朋友喜歡看卡通片，不少家長在食肆餵子女食飯時，都會用手機播放，希望他們會乖乖食飯。（GettyImages/視覺中國）

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有網民日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指早前到餐廳用膳，附近食客是帶同年約一歲孩子的媽媽，對方為孩子大聲播放卡通片，「聲音範圍係附近5張枱內嘅人都聽到」，連侍應經過都皺眉頭，部分食客拿出耳筒塞耳避聲，但樓主及其他食客被迫忍受嘈音。

樓主指他忍無可忍，平心靜氣細聲要求該母親「可唔可以有返啲公德心，真係太大聲」，對方立即反駁「做咩話我小朋友啫？有阻到你嗎？」樓主解釋「唔係話你小朋友，我係話緊你播片太大聲，請你較細聲少少」。

這名港媽又向侍應怒吼：「我唔要坐呢度，啲人都黐線㗎，我播片關你咩事？我係鍾意咁大聲呀。」樓主指其實全場早因其卡通片聲量而注視港媽，但對方仍然死撐「你哋個個都無仔生㗎，小朋友要睇就要睇㗎啦，你哋班人望咩望，我係要較咁大聲呀，侍應我要轉位坐」，侍應無奈安排這對母子轉位，而她亦繼續大聲播片。

Peppa Pig是近年深受小朋友歡迎的卡通片。（Twitter@Peppa Pig Official）

轉位後輪到一名健碩阿叔受騷擾，他拒絕再忍大聲狠批：「八婆，你咁X大聲仲乜X呀？你撞聾定搏X呀？」這次港媽不敢再死撐，即時認衰調低聲量，同場人士都為她前後不一的行為偷笑。

這則帖文引起多名網民讚好，紛紛留言指「潑婦原來都怕爛佬」、「抵死！呢啲人就係要畀人鬧先至怕！明明樓主好聲好氣同佢講聲音細聲啲，都唔肯仲要鬧人，轉咗位之後仲以為可以繼續大聲，點知就比人鬧！」

（fb專頁「生仔要考牌系列」）