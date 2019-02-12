港媽帶成年兒子求醫　無證件被拒掛號即發難：佢係處男仲係細路

在父母心中，子女永遠就像小朋友一般可愛，但如何表達寵愛之情則因人而異。有診所醫護人員投稿至facebook專頁「西客之道」，抱怨曾遇「怪獸家長」帶同「細路」求醫，樓主要求該名家長出示子女的證件登記，惟對方即不滿表示兒子忘記帶證件，更稱兒子是「處男嚟呀未結婚呀未生小孩」，故仍屬「細路」，更怒斥樓主「無醫德」及揚言要「上網寫衰」該診所，反應令樓主側目。

有診所醫護人員抱怨稱曾遇港媽為成年兒子掛號，更指因兒子未結婚生小孩，故仍屬「細路」。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

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該名於西醫診所任職的網民早前投稿至fb專頁「西客之道」，抱怨近年不時遇到奇怪病人，例如並非急症亦要求醫生寫轉介信，並指明要在信內要求公立醫院安排指定醫生及「即排即睇」，否則便會大罵醫生「無醫德」。

樓主稱，不時有父母為子女登記求診，目的只為索取已過日期的病假證明，甚至會將責任歸究於診所，稱因診所例假未能求醫才會提出相關要求等。樓主憶述，有次一名母親打算為兒子掛號，由於兒子是新症，他遂要求該家長出示兒子的證件登記。

樓主稱近年不時遇到奇怪病人，如要求在轉介信上要求公立醫院安排指定醫生及「即排即睇」。圖為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

該名港媽聞言突然發難，稱兒子是「細路仔」，平日不會帶備身份證，護士只好問她兒子有否到場，港媽即指向一名坐在一旁玩手機的成年男子，並稱兒子已32歲。護士再三解釋，因其兒子是成人，故必需以證件登記，沒想到她竟大罵：「我個仔係處男嚟呀！未結婚呀未生小孩，所以係細路！」

樓主稱，當時診所內其他病人聽到亦忍不住笑，但該名港媽的兒子仍毫無反應繼續打機。樓主只好向港媽再次解釋必須有證件才可掛號，但她仍不斷怒罵，直指兒子「想唔返工攞張假紙」，不會花費太多時間，又揚言要「上網寫衰」診所，甚至站於診所外「同準備入嚟既病人講唔好睇呢間診所」。

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樓主未有交代事件最終如何平息，只說有其他病人一度想報警，亦有病人告訴他，該名港媽及其兒子精神狀態正常，只是平日太寵愛兒子，才會有如此反應。

網民看過帖文都非常驚訝，直指涉事兒子作為成年人仍要家長代為掛號相當過分，「估唔到真係有呢個等級嘅廢青，多謝伯友比大家見識見識」，「我個仔8歲已經識得幫屋企人打電話或落去拎籌」，更有網民指出該成年「細路」不帶證件外出或已觸犯法例，「32歲唔帶身份証？報警拉你都仲得呀，仲咁厚面皮喺度嘈」。

（fb專頁「西客之道」）