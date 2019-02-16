【驚嚇】台女情人節遇賊　小偷伯伯開手袋嚇到急走　原來見到……

小心保管財物！但有時難免一時疏忽讓小偷有機可乘。台灣一位女網民分享一次差點被偷手袋乘的經歷，因情節嚇人又搞笑，引起網民熱議。樓主於情人節晚上到便利店吃晚餐，其間因要去洗手間，於是留起手機和現金後，留下手袋後離開。樓主折返時，驚見一名伯伯正鬼祟地翻開她的手袋，樓主想衝過去揭發小偷的惡行，對方卻空手離去。樓主其後醒覺，手袋內有兩大束剛剪掉的頭髮，估計小偷是被嚇至急逃，令事件情節變得爆笑。

小偷空手而逃，樓主相信對方是被手袋內的頭髮嚇倒。（台灣討論區「Dcard」圖片）

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該女網民於台灣討論區「Dcard」發布相片，表示情人節（14日）於便利店吃晚餐時，吃到一半突然想去洗手間，於是把手機及現金放在褲袋後，留下手袋便走到洗手間「解放」。

其後樓主從洗手間走出，往自己的座位看過去，驚見一名伯伯在鬼祟地亂翻其手袋，相信是企圖偷竊。正當樓主想衝過去揭發伯伯的惡行，對方卻迅速離去，甚麼都沒拿走。

樓主在情人節當天剪頭髮，把兩大束頭髮放入手袋內，結果令賊人被嚇倒而敗走。（台灣討論區「Dcard」圖片）

樓主最初亦感到莫名奇秒，但回到座位望望手袋，才驚覺當天她剪過頭髮，並把兩束剪下的頭髮放在手袋，估計伯伯看到大把頭髮後被嚇到敗走。不少網民笑言事主創出新防盜方法，「幸好不是假人頭，不然阿伯會嚇到中風」、「跪求阿伯陰影面積」、「原來頭髮有防盜的效果」、「阿伯可能以為你是殺人犯，裡面是人頭」。

不過亦有網民指出事主今次只是好運，「包包還是不要離開自己比較好吧」、「手機、錢包自己拿着比較好」。

（台灣討論區「Dcard」）