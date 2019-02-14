【情人節】收貼心小兒子驚喜「禮物」　台媽大罵：害我爽了一下

許多老夫妻覺得情人節是年輕人玩意，不會特別慶祝。有台媽在facebook分享，指今天早上寶貝小兒子向她說情人節快樂，見他手藏背後以為有禮物收，不禁「爽了一下」。詎料，兒子遞給她一疊信封，原來是叫她交補習班費用，台媽心裏不禁大罵髒話。有網民說小孩可愛又壞心，笑言媽媽被「一秒擊碎玻璃心」。

情人節早上，台媽收到兒子遞給她的一疊信封，原來是補習班收費袋，當場氣瘋。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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台媽在今天情人節於fb群組「爆怨公社」大呻被兒子捉弄，她自言結婚多年，對情人節已沒甚麼期待，惟在早上平日貼心的小兒子「突然扭扭捏捏的走了過來」，向她說：「媽咪，情人節快樂！」瞬間令她心動了一下。

台媽留意到兒子手放後背，以為他想送禮物，內心「一陣狂喜」並努力壓抑心中狂喜，問兒子：「你是不是有東西要給媽媽？」兒子便遞給她一疊東西。台媽認真一看發現，原來兒子遞給她的是補習班收費袋，興奮心情瞬間冷卻，「這個臭小子，害我爽了一下」，不禁留言指：「氣屎（死）我了！」

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台媽日前收到兒子的禮物，卻發現是繳費袋，讓她空歡喜一場。（fb群組「爆怨公社」截圖）

人妻縱使無丈夫的情人節禮物，有時也會收到貼心子女的禮物，照片為示意圖。（視覺中國/GettyImages）

儘管台媽氣得「吐血」，並指「心好累」不想上班，網民卻大讚她的小情人孝順又貼心，「兒子不錯喔……懂得先給糖再讓妳受苦」、「潛力股這麼小就會撩妹」；有人笑言，「小情人的情人節禮物，早在上輩子給妳了」，樓主則失望稱：「這輩子還是別抱希望了」。

（facebook群組「爆怨公社」）