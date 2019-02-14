點蠟燭送情人節驚喜　不慎燒着女友頭髮　台男驚：瞬間照亮房間

每逢情人節，不少有伴侶的人總要費煞思量如何慶祝。台灣一名網民今日凌晨為女友準備驚喜，親自點蠟燭送到房間，女友開玩笑將蠟燭放到臉下，燭光下儼如鬼魅，不過樂極生悲竟誤燒自己頭髮，昏暗房間頓時明亮，嚇得樓主不知所措，幸好女友保持冷靜自救，「趕在自己變成光頭前把火撲滅」，樓主事後才回復鎮定，為女友整理亂髮，亦在帖文向女友道歉。

女友不慎燒到自己頭髮，最終自救滅火，但頭髮燒到「崩潰亂甩」。（Dcard討論區圖片）

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今日正值情人節，台灣一名網民凌晨2時許在「Dcard討論區」發文指，甫踏入零時零分，他為給女友驚喜，就關掉房燈及假裝去洗手間，偷偷點上兩個蠟燭送到房間。其後樓主提議為女友拍照留念，她開玩笑將蠟燭放到臉下，更說「這樣很像鬼」，但女友太過開心，將蠟燭放得太近，不慎燒到自己頭髮，「本來昏暗的房間，瞬間被她的頭髮照亮」。

每逢情人節，不少有伴侶的人總要費煞思量如何慶祝，但台灣一名網民點蠟燭為女友準備驚喜，但樂極生悲發生意外。（GettyImages/視覺中國）

樓主形容自己「整個人都驚呆了，想着要滅火，但動不了」，幸虧女友仍然保持冷靜，「趕在自己變成光頭前把火撲滅」，但未有交代如何滅火。樓主形容女友頭髮「死去」、「崩潰亂甩」，事後回復鎮定，使用黏毛橡膠滾筒為女友黏走亂髮及焦髮，亦提醒其他網民「禮物要慎選，還有要學會自救，因為危機時刻另一半可能只會愣住，不會救你」，更向女友道歉。

不少網民見狀表示笑翻，更紛紛留言指「替她默哀…但笑到不行」，甚至提議「掉落的拿去捐」。

（Dcard討論區）