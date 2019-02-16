亞視員工怨公司500蚊利市誤派雙份要回吐　ATV：不回應傳言

亞洲電視（下稱亞視）大老闆鄧俊杰前日（14日）於大埔總台舉行團拜，他聯同行政總裁何麗全一同到場，向員工大派500元利市，非常闊綽，惟《香港01》收到內部員工爆料，指團拜安排混亂，由於現場沒有指示，有員工「分兩條隊」𢭃利市，公司翌日竟向各部門主管放話，要求𢭃了兩封利市的員工交回其中一封，並指會翻查CCTV，令大量員工非常不滿，「你無講明一人只能𢭃一封，明明係公司安排失當，依家做咩搞到員工好似做賊咁」。 《香港01》向亞視數碼媒體公共關係暨業務拓展總監郭詠琴查詢，郭直言「無啲咁嘅事」、「係個別情形，認為無需要回應」，她又指「公司派利市都係心意，希望員工畀心機做嘢，唔會就一封利是的傳言介意」，被問到有員工擔心會被秋後算帳，郭表示：「公司心意嚟嘅，又點會有懲罰啊，都係傳言」。

亞洲電視大老闆鄧俊杰於大埔總台團拜時，聯同行政總裁何麗全一同到場，向員工大派500元利市。（受訪者提供圖片）

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亞洲電視過去半年曾三度裁員，令員工上下人心惶惶、士氣不振。前日（14日）團拜中，鄧俊杰及何麗全向員工派500元大利市，出手闊綽。不過有內部員工爆料，團拜安排非常混亂。他指公司安排早上10時半團拜，但15分鐘前才通知員工有此事，各人到地下大堂聽高層們講祝賀說話後，就見鄧及何一起派利市。

現場員工見狀即「分兩條隊」向兩位高層𢭃利市，由於現場沒有任何指示各人是否只能𢭃一封，於是不少人「排晒兩條隊」，共𢭃了1000元。該名爆料員工指，公司往年只派100元開工利市，沒想到高層如此豪爽，拆開利市才發現每封有500元。

「本來係好事，依家卻變壞事。」該員工指有不在場的夜更及放假員工問公司𢭃利市，「管理層於是發現唔夠派，行政部於是通知各部門主管，要求𢭃多咗嘅員工拎返出嚟，仲話會睇CCTV添」，員工非常不滿，「語氣好差，又無講明一人只可要一封，你自己安排失當就要大家空歡喜，新年流流收返利市，仲當我哋係賊咁要查CCTV」。

該員工指現時許多員工都在討論事件，令士氣低落，形容公司「舉動似乞兒」、「又要威又要戴頭盔」，有人甚至提出，如要交回利市，將會「唱晒做散子先」以示抗議。員工又指，由於亞視部分廠房正出租給電影公司拍戲，故多了外間工作人員進出大埔廠房，不排除團拜當中有非亞視職員𢭃利市。

員工指，「如果公司好聲好氣，坦白話一人只預備一封，相信大家又唔係貪，都會明白及合作交回利市，唔想令公司難做，但而家又話查CCTV，雖然無講有咩後果，但感覺先禮後兵咁，態度真係令人不滿」，又直言爆料只是不想外間「以為ATV好好人」。

亞洲電視大老闆鄧俊杰於大埔總台團拜時，聯同行政總裁何麗全一同到場，向員工大派500元利市。（受訪者提供圖片）

《香港01》就事件向亞視數碼媒體公共關係暨業務拓展總監郭詠琴查詢，郭指公司派利市都是希望員工開開心心，是一份心意，對於有員工爆料，她直言「無啲咁嘅事、無咩CCTV」，又認為事件是傳言，屬個別情形，無需要回應。

她指自己沒有在現場𢭃利市，「Admin（行政部）點處理呢，其實都可以發個短訊同大家講，係心意嚟嘅。點會有懲罰啊，都係傳言」，希望員工收到大利市後會畀心機工作，「唔會就一封利是的傳言介意」。