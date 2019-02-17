高登仔盤點最癲前度女友　巴打傷心留言︰最癲嘅係我冇女朋友

不少愛侶「因誤會而結合，因了解而分開」，而感情破裂後，卻未必是和平分手。有高登巴打指因前度女友疑心大，抵受不到壓力而多次離離合合，最終分手；前度女友「箍煲」不果，竟前往其寓所拍門而驚動警方，更連續數個月不停致電，直至對方有了新歡，才願徹底放棄舊戀情。詎料數個月後，女方的新男友致電樓主，訴說亦因相同情況而分手。樓主知道女方曾和其他人拍拖，遂嘗試在網上尋找其他「受害人」，結果引來其他巴打訴說自身的慘痛遭遇。惟最反高潮的留言，是有巴打傷心留言，指「遇過最癲嘅係我冇女朋友」。

張智霖及劉心悠主演的電影《天生愛情狂》由真人真事改編而成，講述女友如何全方位監控男友。（《天生愛情狂》電影海報）

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有巴打在「高登討論區」發文指，多年前與一名女子拍拖，對方經常會無緣無故發脾氣，且疑心極大，當樓主與異性「傾下電話，佢都會諗到你有外遇」，而且她會施展「追魂奪命call」，「成日要call你，冇聽到就狂打畀你，打到搵到為止」。樓主當時以為她的行徑出於愛，但「一齊得耐就發現有啲古怪」，抵受不到龐大心理壓力而提出分手。

惟女方不肯分手，且覺得自己沒有問題，認定是樓主移情別戀，更不停問第三者是誰；樓主亦曾心軟復合，但最終再也無法抵受壓力，「之後就離離合合咁，最後都係頂唔順要分手」。

樓主不接聽女方電話，亦沒有回覆她的短訊，女方為求「箍煲」，走上樓主家門外不停拍門，更驚動鄰居報警求助，她才被迫離開。而隨後連續數個月，女方不停打電話給樓主，當樓主堅定不聽，她就用「133」沒有顯示來電的情況下致電，直至她找到新男友，才願徹底放棄騷擾樓主。

最近情人節，更有網民將李克勤經典名曲《紅日》重新填詞成「毒男」版本，經常製作惡搞片的Jackz巴打更惡搞成MV、多個經典「毒男」代表片段在MV中穿插，悲嘆未曾拍過拖，有同樣經歷的高登巴打更指姑勿論有前度女友。（《眼紅日》MV截圖）

數個月後，樓主收到該名新男友的來電，訴說「成日畀佢（前女友）鬧，啱啱同佢分咗手」，然後亦遇到與樓主一樣的情況，飽受女方滋擾。樓主形容「兩個大男人嗰刻好似遇到知音人，一齊喺到訴苦」，隨後知道前度女友與其他人拍過拖，所以想在網上「求相認」。

帖文能否找到其他「受害人」尚是未知之數，但其他巴打紛紛描述自身的慘痛遭遇，雖與樓主無關，但「如有雷同，實屬不幸」。有人留言指「（前度女友）啲行為九成似，但未去到拍門咁癲」、「發癲時可以大街大巷一手揈甩手袋去九條街再自己狂跑，我要幫佢搵返個手袋再執返散落地下嘅嘢，再去追佢」、「用手機日記簿記低我行蹤」、「偷偷篤穿晒啲安全套想有咗焗你埋單」、「你想分手，前度女友會用自殺威脅你，成日send鎅手釘手相畀你」。然而最悲涼的，是有巴打留言指「遇過最癲嘅係我冇女朋友」。

（高登討論區）