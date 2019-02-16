【初戀女友】港鐵氣質美女照瘋傳　網民極速起底　真人微博回應了

昨日（15日）各大社交網絡包括WhatsApp及facebook瘋傳一張截圖，上載者聲稱在尖沙嘴乘港鐵時，碰到初戀女朋友，根據形容相信是右後方的一名短髮女士。不過大部分人都「錯重點」，留意到站在鏡頭最前方的長髮年輕女生，大讚「氣質美女」，有網民極速「起底」，發現她是微博擁有逾萬粉絲的四川女生「林真Mandy」，而那張港鐵照則是其去年10月來港旅遊時拍攝的。林真昨晚知道自己的照片被盜用後，也在微博發文回應。

fb近日瘋傳一張截圖，帖文聲稱乘港鐵時碰到初戀女朋友，根據形容相信是右後方的一名短髮女士。不過大部分人都「錯重點」，留意到站在鏡頭最前方的長髮年輕女生。（fb截圖）

+ 27 + 26 + 25

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

昨日一張facebook帖文截圖在網絡上瘋傳，帖文聲稱乘港鐵時碰見初戀女朋友，但她只低頭不斷玩電話，由於鏡頭最前方站着一名長髮美女，大家都以為上載者所指的初戀就是她，誰知帖文其後稱初戀女友仍蓄着短髮，還穿上跟他第一次約會時的粉紅色T裇，令網民驚醒目標人物竟是遠方那位短髮女士。

這「玩嘢」帖文引來大量網民轉發及熱議，不少人的焦點都放在那位長髮美女上，更笑稱上載者「唔識寶」、「求中間（美女）」，有網民更隨即「起底」搜出其微博帳戶。根據微博自我介紹，美女來自四川成都，名叫「林真Mandy」，1999年6月4日出生，今年才20歲，她更形容自己屬於「耐看型」。

有網民極速「起底」，發現她是微博擁有逾8萬粉絲的四川女生「林真Mandy」。（微博「林真Mandy」圖片）

林真不時在微博上載生活照，粉絲人數近8.8萬人，她昨晚發現自己去年10月在港鐵拍攝的照片，被盜用成「潮文」後，大感無奈不禁發帖問道：「請問一下發生了什麼？」她指很多人都給她看這帖文，網民遂留言解釋情況，直指「他們喜歡你後面玩手機的那位粉紅大媽」，笑言「居然不喜歡你」。但又有人表示「你知道嗎，你在香港火紅了，小姐姐你真的很漂亮」，另有不少人前來「朝聖」，問「這位仙女是你本人嗎？」

林真昨晚發現自己去年10月在港鐵拍攝的照片，被盜用成「潮文」後，大感無奈不禁發帖問道：「請問一下發生了什麼？」（微博「林真Mandy」截圖）